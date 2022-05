Valtteri Bottas ja Tiffany-rakas ikuistettiin mykistävään kuvaan – ”Yeah”

Valtteri Bottas ja Tiffany Cromwell kuvattiin upeaan otokseen.

F1-tähti Valtteri Bottas, 32, on ikuistettu henkeäsalpaavissa maisemissa Yhdysvaltain Arizonassa. Bottaksen Instagram-tilillä julkaistussa kuvassa suomalaisajaja seisoo rennoissa tunnelmissa Coloradojoen vierellä komeilevan Horseshoe Bendin, eli vapaasti suomennettuna hevosenkenkämutkan tienoilla.

Bottaksen Twitter-tilillä on myös kuva samasta paikasta. Tässä kuvassa on mukana myös Bottaksen mielitietty, 33-vuotias Tiffany Cromwell. Tekstiksi on kirjoitettu ytimekkäästi Yeah.

Bottaksen ja muiden F1-kuljettajien pitää pikkuhiljaa valmistautua ensi viikonlopun Miamin GP-kilpailuun.

Alfa Romeo -kuljettaja Bottaksen kannalta ennakkoasetelmat Miamin-kilpailuun vaikuttavat rohkaisevilta. Tallin insinööriosaston nokkamiehiin kuuluvan Xevi Pujolar sanoi hiljattain Racefans.net -sivuston mukaan, että Alfa Romeon auto sopii hyvin ensi viikonlopun Miamin GP:n radalle.

BOTTAS oli Emilia-Romagnan GP:ssä viides, mutta Pujolar uskoo, että Alfa Romeo on vieläkin kilpailukykyisempi Miamissa.

