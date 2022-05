WilliamsinF1-tallin insinöörit pohtivat kokonaan värittömän auton ajattamista.

F1-kausi 2022 on ehtinyt vanheta vain neljän kilpailun verran, mutta jo sinä aikana moni talli on muuttanut autojensa väritystä.

Muutoksen sävy on ollut tummanpuhuva, sillä McLarenin, Aston Martinin ja Red Bullin autoihin on ilmestynyt mustaa pintaan. Tai pikemmin, autoista on poistunut jotain, maalia nimittäin.

Syy on autojen painon alentaminen. Jokainen gramma yritetään säästää, koska valtaosalla talleista on merkittäviä vaikeuksia päästä kohti sarjan alapainorajaa. Mitä kevyempi auto on, sitä nopeammin se luonnollisesti kiertää rataa. Ja vaikka puhutaan muutamasta sadasta grammasta, tallit ovat valmiita uhraamaan jopa tarkasti suunnitellun värityksen nopeuden vuoksi.

Williamsin suorituskykyosaston johtaja Dave Robson kertoi Autosportille, että tallin insinöörit tiedustelivat markkinointiosastolta, josko autoa voisi ajattaa kokonaan ilman maalia.

– Tietenkin, aivan ehdottomasti kysyimme, Robson sanoi.

Samalla hän alleviivasi ymmärtävänsä, ettei mikään auto kiertäisi rataa ilman maalia – tai mainoksia.

– Insinöörityö kohtaa markkinoinnin, eikö vain? Me haluamme auton näyttävän upealta tietenkin, se on osa lajia. Kyse ei ole vain auton värityksestä, vaan se, miltä auto näyttää, määrittää tallin koko brändin. Se on tärkeää. Joten tämä on kompromissi.

Williams on poistanut maalia auton sivuponttoneista, kyljestä, ilmanottoaukosta kuljettajan takana sekä lattiasta ja takasiivestä.

F1-talleista ainoastaan Alfa Romeo on päässyt minimipainorajan tuntumaan. Kaikilla muilla on asian kanssa ongelmia. Siksi rajaa ehdittiin jo kertaalleen nostaakin, ja Alfan tallipäällikkö Frederic Vasseur kävi aiheesta kuumana.

Vasseurin mukaan Alfa teki selkeitä kompromisseja oman autonsa suunnittelemisessa juuri mahdollisimman matalan painon vuoksi. Hänen mielestään muiden tallien ei pitäisi hyötyä siitä, että he hakivat äärimmäistä suorituskykyä painon kustannuksella.

– Jos suurin osa talleista, tai kaikki paitsi yksi, kärsii samasta ongelmasta, niin voisi sanoa olevan lajin eduksi, että painorajaa nostettaisiin. Mutta ymmärrän totta kai, että jos joku talli ei tarvitse rajan nostamista, niin muutos ei heille sopisi, Robson alleviivasi.