F1-mestaruudesta taistelevien Charles Leclercin ja Max Verstappenin väleistä paljastava kuvaus

Max Verstappen ja Charles Leclerc ovat ajaneet kilpaa toisiaan vastaan jo pitkään.

Red Bullin tallipäällikkö Christian Horner kuvaili lämpimään sävyyn oman suojattinsa Max Verstappenin ja kilpailijatalli Ferrarin Charles Leclercin välejä.

Alkukauden perusteella kuljettajien maailmanmestaruudesta taisteleva kaksikko on taistellut voitosta taajaan kauden ensimmäisissä kisoissa.

Otteet ovat pysyneet molemmin puolin siisteinä – toisin kuin viime vuonna, jolloin Verstappenin ja Lewis Hamiltonin koko kauden kestäneestä mestaruustaistosta tuli harvinaisen tulinen.

Viime kaudella itsekin räväköillä kommenteillaan mestaruustaistelusoppaa sekoittanut Horner näkee selkeän syyn sille, miksi kärkikaksikon suhde on tällä kertaa pysynyt tähän mennessä lämpiminä.

– He ovat kasvaneet kilpaillen toisiaan vastaan kartingissa ja niin edelleen. He tuntevat toisensa todella hyvin, Horner sanoi Autosportin mukaan.

– He ovat samaa sukupolvea. Heidän välillään on aitoa kunnioitusta.

Verstappen ja Leclerc ovat aikanaan ajautuneet hekin nokkapokkiin.

Leclercin kanssa 13-vuotiaasta asti työskennellyt mentaalivalmentaja Riccardo Ceccarelli muisteli teini-ikäisen Leclercin kiivasta reaktiota Verstappenille hävittyyn kilpailuun italialaisen Il Foglion haastattelussa.

– Charlesin suurin haaste oli hallita hänen kilpailuhenkisyyttään. Kerran se sai hänet ajautumaan tappeluun Verstappenin kanssa kartingin MM-kilpailuissa. Hän antoi Maxille maalissa kunnon läksytyksen, sillä hänen mielestään kilpailu oli ollut epäoikeudenmukainen, Ceccarelli muisteli.

Lue lisää: Mentaalivalmentaja paljasti syypään Charles Leclercin ja Max Verstappenin vuosien takaiseen tappeluun: ”Ei pystynyt hallitsemaan suuttumusta”

Nähtäväksi jää, kuumeneeko Verstappenin ja Leclercin tuorein kisailu kauden edetessä.

Horner ainakin uskoo, että Ferrarin ja Red Bullin taisto jatkuu tasaisena loppuun saakka.

– Ferrarilla on mahtava auto ja mahtavat kuljettajat. He olivat epäonnekkaita Imolassa. Mutta varmastikin he ovat todella kilpailukykyisiä Miamissa. Uskon, että sama jatkuu läpi kauden.

Leclerc johtaa MM-sarjaa 27 pisteen erolla Verstappeniin. Kauden neljästä osakilpailusta kaksi on päättynyt Leclercin voittoon ja kaksi Verstappenin.