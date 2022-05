Valtteri Bottaksen pomo hiilenä – esittää kovan väitteen kilpailijoiden vehkeilystä

Frederic Vasseurin mielestä talvitestien jälkeen tehty kollektiivinen päätös haittasi eniten Alfa Romeota.

F1-kauden suuria puheenaiheita on ollut tallien pyrkimys keinolla millä hyvänsä päästä lähemmäs auton minimipainoa. Jotkut talleista ovat jo luopuneet arvokkaista takasiivekkeen mainospaikoista, koska koko takasiiven maalaaminen tuo autoon satoja grammoja lisää painoa.

Nyt Valtteri Bottaksen pomo eli Alfa Romeon tallipäällikkö Frederic Vasseur on avautunut asiasta Autosportin haastattelussa. Sääntömuutoksien myötä auto ja kuljettaja -yhdistelmän minimipaino nousi ensin 792 kilosta 795 kiloon.

Kun useammalla tallilla oli vielä talvitesteissä vaikeuksia päästä tuohonkaan tavoitepainoon, tehtiin minimipainosta yhteinen kompromissi: 798 kiloa. Mediatietojen mukaan ainoa minimipainoon yltänyt auto on Alfa Romeon.

Ilta-Sanomien F1-asiantuntija Ossi Oikarinen kertoi aiemmin, että vanhan viisauden mukaan 10 kiloa vähemmän nopeuttaa autoa noin 0,3 sekuntia yhdellä kierroksella. Etenkin Red Bullin ja Mercedeksen arvellaan olleen roimasti painorajan yläpuolella.

Vasseurin mielestä hänen talliaan rangaistiin siitä, että heidän henkilöstönsä teki työtä, jossa onnistui. Vastaavasti muiden tiimien epäonnistuminen palkittiin.

– Ei kukaan voinut viime hetkellä yllättyä asetetusta minimipainosta. Minusta tuntuu, että jotkut tiimit yrittivät saada kansainvälistä autoliittoa (FIA) nostamaan minimipainoa vieläkin lisää. Se olisi ollut täysin epäreilua meitä kohtaan. Tässä lajissa pitää tehdä kompromisseja myös painon takia ja me teimme valintamme, Vasseur sanoi.

Valtteri Bottaksen Alfa Romeo on suunnitellultaan F1-kauden onnistuneimpia luomuksia.

Vasseurin mukaan muut tallit eivät ole suostuneet tekemään kompromisseja esimerkiksi aerodynamikan tai muiden asioiden takia auton suunnitteluvaiheessa ja päätyneet siksi ”ylipainoisiksi”. Hänen mielestään sääntömuutokset painavammista autoista ja suuremmista renkaista olivat kristallinkirkkaat.

– Rehellisesti sanoen en ymmärrä lainkaan niitä puheita. Jokaisen kilpa-autoa suunnittelevan ykkösprioriteetti on päästä vähimmäispainoon. Se oli täysin saavutettavissa oleva asia.

– Jotkut tiimit eivät ole päässeet minimipainoon, koska he ovat tehneet toisia valintoja muita etuja tavoitellessaan. Se on tarkoittanut liikapainoa, Vasseur selitti.

Alfa Romeo on ollut alkukauden positiivisimpia yllättäjiä. Viime kaudella peräpäässä ajellut talli on valmistajien MM-sarjassa viidentenä. Tallin ykköskuski Bottas on kuljettajien MM-kasi.

F1-kausi jatkuu ensi viikonloppuna Miamissa.