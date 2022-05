Valtteri Bottas yllätti naisystävänsä drinkillä kahdeksan tunnin maraton-kisan jälkeen

Valtteri Bottas ja Tiffany Cromwell viettävät viikonloppua maastopyöräillen.

Formulakuljettaja Valtteri Bottas viettää vapaata viikonloppuaan Kaliforniassa. Bottas oli mukana pyöräilijärakkaansa Tiffany Cromwellin huoltojoukoissa, kun australialainen urakoi 222 kilometriä pitkässä Belgian Waffle Ride -kilpailussa kolmanneksi.

Yli 200 kilometrin taipaleella reitti vaihtelee monipuolisesti hiekkatieltä mutaisille poluille. Reitistä 88 kilometriä ajetaan päällystämättömällä tiellä. Kilpailun verkkosivujen mukaan ylämäkiajoa on yli kolme kilometriä.

Cromwellin Instagramissa julkaisemalla videolla näkyy, miten Bottas on radan varrella vesimiehenä. Maaliin tullessa vesimiehellä oli kuitenkin ässä hihassaan – suomalainen tarjoili nimittäin maalissa Cromwellille gintonic-drinkin eli tuttavallisemmin GT:n. Urheilijapari tekee yhteistyötä gini-firman kanssa.

– Nämä sorakisat eivät vaikuta koskaan tuntuvan yhtään helpommilta! 222 kilometrin, kahdeksan tunnin, monien kramppien ja lukemattomien ”minä en pysty tähän” -ajatusten jälkeen oloni on aivan hakattu. Mutta samalla olen aika tyytyväinen kolmanteen sijaani, kun kukistin Sarah Maxin loppukirissä, Cromwell kirjoitti.

Cromwell voitti taistelussa kolmossijasta Sarah Maxin alle kolmella sekunnilla. Kisan voittanut Moriah Wilson ennätti maaliin puoli tuntia ennen Cromwellia.

Bottas osallistuu sunnuntaina saman kilpailun kevennettyyn versioon.

– Kiitos kaikille tuesta ja Belgian Waffle Ridelle upeasta tapahtumasta. Onnea voittajille ja kaikille teille, jotka taistelitte tienne maaliin asti. Kiitos Valtteri, molemmat Paulit ja Jim huolenpidosta. Nyt on aika palautua ja kannustaa Valtteria ”Wanna” -kilpailussa, Cromwell kirjoitti.

”Wanna” on Belgian Waffle Riden sivukilpailu, jossa taivalletaan reippaasti kevennetty reitti. Tänä vuonna kisan pituus on 72 kilometriä ja nousumetrejä tulee hieman yli tuhat. Jyrkimmillään nousukulma on 19,5.

Bottas julkaisi viikolla kuvia harjoituksistaan kisaa varten.

Formula ykkösissä Alfa Romeon suomalaisässä ajaa seuraavan kerran ensi viikonloppuna. Tuolloin Bottas matkustaa Kaliforniasta Yhdysvaltain toiselle rannikolle, jossa F1-sirkus valtaa Miamin.