Lääkäriltä surullinen arvio Michael Schumacherin, 53, nykykunnosta

Ruotsalainen huippulääkäri ei toivo suuria F1-legendan toipumisesta.

Ruotsalainen lääketieteen professori ja ylilääkäri Jan Lexell ei ole toiveikas F1-legenda Michael Schumacherin nykykunnon suhteen.

Schumacher, 53, loukkaantui yli kahdeksan vuotta sitten lasketteluonnettomuudessa. F1-legenda kaatui ja löi päänsä kiveen Ranskan Alpeilla 29. joulukuuta 2013.

Vakavan vammautumisen jälkeen saksalainen suurmestari on suljettu pois julkisuudesta hänen perheensä toiveesta. Tietoa seitsenkertaisen maailmanmestarin tilasta on tihkunut julkisuuteen vain vähän. Schumacher on linnoittautunut Geneven kotiinsa.

– Schumacher sai vakavan aivovamman. Se on selvää, sillä hän makasi kauan nukutettuna eikä hän pystynyt kommunikoimaan lähes puoleen vuoteen. Mediaraporteista saa kuvan, ettei Schumacher enää olisi tiedottomassa tilassa, vaan että hän olisi heräillä mutta pahoin loukkaantunut. Aivojen spontaani paranemiskyky on siis sittenkin toiminut, Lexell kommentoi Aftonbladetille.

Aivovammoihin ja kuntoutusprosesseihin erikoistunut lääkäri uskoo, että mikäli Schumacher olisi toipunut hyvään kuntoon, hän olisi jo näyttäytynyt julkisuudessa.

Tästä Lexell vetää johtopäätöksen:

– Koska hänellä on pysyvä vamma, hän ei näyttäydy julkisuudessa.

Lexell ei osaa sanoa, näkeekö maailma enää koskaan Schumacheria.

Ruotsalaisen mielestä oli kuitenkin rohkaisevaa, että perhe osallistui vuosi sitten Netflixin julkaiseman Schumacher-dokumentin tekoon.

Lääkäristä osallistuminen paljasti, että perhe, kuten vaimo Corinna ja F1:ssä ajava poika Mick, ovat työstäneet Michael Schumacherin loukkaantumisesta aiheutunutta traumaa.

– Ehkä maailma voi jonain päivänä tavata Schumacherin, vaikka hän ei pystyisi kommunikoimaan. Mielestäni on kuitenkin poissuljettua, että hänet nähtäisiin samassa kunnossa kuin ennen vammaa, Lexell kertoi.

– Niiden raporttien perusteella, joita on käytössä, on hyvin epätodennäköistä, että Schumacher pystyisi tulevaisuudessa kommunikoimaan tai liikkumaan ilman apua. Jos mahdollisuus olisi, toipumisesta olisi kerrottu jo varhaisemmassa vaiheessa. Niin se yleensä menee.

Lexellin arviot ovat yhteneväisiä sen kanssa, mitä suomalainen neurokirurgian emeritusprofessori Juha E. Jääskeläinen kertoi Ilta-Sanomille viime joulukuussa.

Jääskeläinen ei uskonut, että Schumacherin tilassa voi tapahtua enää merkittävää parannusta.

– Vanhempi lääketieteellinen historia kertoo ihmeheräämisistä, mutta luulen, että niissä tapauksissa on ollut diagnostisia vaikeuksia. Vuosia sitten olin optimistisempi, mutta onhan tuo kahdeksan vuotta pitkä aika, Jääskeläinen sanoi.