Max Verstappen nöyryytti Lewis Hamiltonia – lähetti perään jäätävän kuitin

Red Bull on yhä F1:n kärkikastissa, mutta Mercedes on romahtanut.

Max Verstappen on voittanut kaksi kauden neljästä ensimmäisestä F1-osakilpailusta.

Formula 1 -kauden alku oli Ferrarin juhlaa, mutta Red Bull iski vastaan Ferrarin maaperällä. Imolan radalla ajettu Emilia-Romagnan osakilpailu päättyi Red Bullin kaksoisvoittoon.

Samaan aikaan kuljettajien pisteykkönen Charles Leclerc jäi kuudenneksi. Carlos Sainz keskeytti.

Max Verstappenin voittokulkuun mahtui myös hyvin symbolinen hetki. Hän ohitti seitsenkertaisen maailmanmestarin Lewis Hamiltonin kierroksella. Mercedeksen ässä jumittui surkean aika-ajon jälkeen DRS-letkaan eikä päässyt taistelemaan edes pistesijasta.

Vielä viime kaudella Verstappen ja Hamilton taistelivat keskenään maailmanmestaruudesta. Mercedes vaikuttaa kuitenkin epäonnistuneen pahasti vuoden 2022 auton kehittämisessä.

Kilpailun jälkeen Verstappenilta kysyttiin Hamiltonin ohittamisesta kierroksella. Vastauksen sisään ei ollut leivottuna sympatiaa.

– He ovat olleet hitaita koko vuoden, joten ei se oikeastaan yllätys ollut, Verstappen kuittasi ohituksesta.

– Se on mitä on.

Sen sijaan Verstappenilla riitti sympatiaa Leclercille – vaikka kaksikko taistelee mestaruudesta. Leclerc sortui pahaan ajovirheeseen ja pyörähti, kun hän jahtasi Verstappenin tallikaveria Sergio Pereziä.

– Hän yritti kovasti painostaa ”Checoa”. Se on kivuliasta, mutta hän tietää sen itsekin, ei hänen tarvitse kuulla sitä keneltäkään muulta. Kausi on todella pitkä. Tässä on paljon pisteitä vielä voitettavana.

Verstappen voitti myös lauantaina ajetun sprintin. Siinä kisassa hän ohitti Leclercin loppupuolella, kun monacolainen kärsi pahemmasta renkaiden kulumisesta.

Kaikkiaan hollantilainen piti viikonloppua kaivattuna onnistumisena edellisten kisaviikonloppujen teknisten murheiden jälkeen.

Leclerc johtaa MM-sarjaa. Hänellä on 86 pistettä, Verstappenilla on 59.