George Russell paljasti F1-autojen uuden outouden rajut seuraukset

George Russell kertoi Mersun pomppimisen aiheuttamista ongelmista.

Mercedeksen George Russell kiidätti hopeanuolensa Imolassa neljänneksi.

Tulos oli loistava. Tallitoveri Lewis Hamilton jäi kauas taakse ja oli vasta 13:s.

Maailmanmestaritallin alkukausi on ollut todella vaikea. Talli on kärsinyt kenties kaikkein pahiten uusien F1-autojen ikävästä ilmiöstä eli pomppimisesta.

– Toivon todella, että löydämme ratkaisun. Toivon, että kaikki pomppimisesta kärsivät tallit ratkaisevat ongelmansa, sillä tämä ei ole kuljettajien kannalta kestävää, Russell linjasi.

– Tänä viikonloppuna olen jo kärsinyt selkäongelmista ja melkeinpä rintakivuista, jotka ovat seurausta pomppimisesta, Russell ruoti.

Russell taisteli neljänneksi jätettyään taakseen entisen Mersun kuljettajan, Alfa Romeon uuden ykköstykin Valtteri Bottaksen.

Bottas hiipi kisan loppupuolella Russellin kantaan muttei päässyt ohi radan käytännössä ainoassa ohituspaikassa eli pääsuoran päässä.

– Tämä on loistava rata, jossa on paljon luonnetta, mutta kilvanajo on aika mahdotonta, Russell totesi.

Taistelu hymähdytti Russellia.

– Se muistutti minua viime vuodesta.

Kaksikko ajoi tuolloin kovavauhtisen kolarin ja otti sen jälkeen rajusti yhteen.