Red Bullin pomo on huolissaan Max Verstappenin tilanteesta – ”Hän on aikapommi”

Max Verstappenin henkistä vahvuutta on koeteltu alkukauden aikana.

F1-sarjan hallitsevan maailmanmestarin Max Verstappenin alkukausi on ollut vaikea. Kauden toisen kisan Saudi-Arabiassa hollantilainen voitti, mutta kaksi muuta GP:tä ovat päättyneet keskeytykseen teknisen vian takia.

Red Bullin neuvonantaja Helmut Marko otti kantaa tallin tähtikuskin tilanteeseen. Hän kertoi brittilehti Mirrorin artikkelissa, että Verstappen on kuin ”aikapommi”, joka saattaa räjähtää jos vastoinkäymiset jatkuvat.

– Joskus auton asetukset ovat sellaiset, että luottamus ei riitä Verstappenin äärimmäisen ajotavan noudattamiseen. On nähtävissä, että tämän ansiosta tallikaveri Sergio Pérez on päässyt aiempaa lähemmäs hänen tasoaan. Jos emme ala pian taas voittaa, hän todella on aikapommi, Marko sanoi artikkelissa.

Myös Pérezin auto hyytyi avauskisassa Bahrainissa, mutta Australiassa hän ajoi toiseksi Verstappenia jäätyä jälleen tienvarteen. Saudi-Arabian kisassa Pérez tykitti paalupaikalle.

Maailmanmestari ei ole tottunut jäämään jälkeen tallikaveristaan.

Markon mukaan positiivista tilanteessa on se, että vastoinkäymisistä huolimatta impulsiivisena tunnettu Verstappen on pysynyt viileänä.

– Hän on paljon rauhallisempi. Australian keskeytyksensä jälkeen hän palasi varikolla ja me keskustelimme asioista rauhallisesti. Hän on tunteikas ja intohimoinen kuski, joka ilmaisee aina mielipiteensä, mutta nähdäkseni hän on nyt paljon rauhallisempi kuin aiemmin.

Verstappen on MM-sarjassa kolmen osakilpailun jälkeen kuudentena 46 pistettä kärkimiestä Ferrarin Charles Leclerciä perässä. Perez on neljäntenä viisi pistettä hollantilaisen edellä.

Seuraava F1-osakilpailu ajetaan tulevana viikonloppuna Imolan radalla Italiassa.