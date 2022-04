Yhteydet Putiniin katkaisivat arvokkaan sopimuksen – nyt Nikita Mazepin syyttää F1-tallia likaisesta pelistä

Nikita Mazepin haluaa kaksi asiaa takaisin: kisapaikan F1:ssä ja perheensä rahat Haasilta.

Kilpa-autoilija Nikita Mazepin jatkaa haikailuaan F1-paikan perään. Miljardööri-isänsä Dmitrin tapaan EU:n pakotelistalle joutunut Mazepin menetti ajopaikkansa Haasilla ennen kuluvan kauden alkua Venäjän Ukrainassa aloittaman hyökkäyssodan vuoksi.

Dmitri Mazepinin omistama, kemianteollisuudessa vaikuttava Uralkali toimi Haasin nimikkosponsorina 2021. Isän firman rahat toimivat Nikita Mazepinin F1-istuimen takuuna.

Ukrainan sodan alkamisen jälkeen Haas myös sanoi irti yhteistyön Uralkalin kanssa, mutta piti kiinni yhtiöltä jo saamistaan sponsorirahoista alkaneelle kaudelle. Uralkalin nimi ja värit katosivat Haasin F1-autoista ennen kauden alkua.

Nikita Mazepin antoi CNN:lle haastattelun, jossa hän moitti Haasin toimintaa.

– Totta kai haluaisin takaisin F1:een. Koen, että asiat jäivät keskeneräisiksi osaltani. Minun pitää odottaa, että tilanne rauhoittuu. Enkä edes tiedä, kenen kanssa voisin palata sarjaan, koska, kuten tiedätte, Haas pelasi aika likaista peliä mielestäni. Minun kohdallani asia on toisin, Mazepin sanoi Autosportin mukaan.

Lue lisää: Poliisi iski Nikita Mazepinin ja oligarkki-isän ökyhuvilaan – näin kohukuski kommentoi 105 miljoonan euron omaisuuden takavarikointia

Mazepin uskoo myös, että hänen neutraali suhtautumisensa Venäjän aloittamaan hyökkäyssotaan ei vaikuta mahdollisuuteen saada ajopaikka F1-sarjasta tulevaisuudessa.

Venäläiskuljettaja penää myös amerikkalaistalli Haasin moraalista velvollisuutta perheen rahojen suhteen.

– Kaikilla on oikeus sanoa sanottavansa tai olla sanomatta. (Kansainvälinen autoliitto) Fia sallii minun kilpailla, kunhan olen neutraali. Sanoisin, että isoin ongelma on palata lajiin, jossa talli saa pitää sponsorirahat, vaikka ei täytä sopimuksen ehtoja. Ja he vielä pyysivät lisää rahaa, vaikka sanoivat, etteivät enää halua rahaa Venäjältä. Lajin on pohdittava arvojaan uudelleen minun mielestäni.

Mazepin ajoi Haasilla yhden kauden ajan. Kausi 2021 heikolla Haasin autolla ei tuonut MM-pisteitä. Myöskään hänen tallikaverinsa Mick Schumacher ei saanut pisteitä.

Keskinäisessä vertailussa saksalainen oli lähes poikkeuksetta Mazepinia nopeampi.