Hätään joutuneet Mercedeksen asiakastallit turvautuvat epätoivoiseen keinoon – asiantuntija kertoo, miksi jopa F1-auton väritystä vaihdetaan

Moni F1-talli tuo Imolaan merkittäviä päivityksiä autoonsa.

F1-sarja palaa Eurooppaan tulevana viikonloppuna. Emilia-Romagnan GP ajetaan Italiassa Imolan radalla.

Imola on myös näyttämö, jossa tallit pääsevät esittelemään ensimmäiset isommat uudistukset autoihinsa kauden alkamisen jälkeen. Kaudeksi 2022 kokonaan uusiksi menneiden menopelien myötä tallien voimasuhteet ovat heilahdelleet, ja Imolassa saatetaan jälleen nähdä muutoksia tallien välisiin asetelmiin.

Valtaosa talleista tuo Imolaan isompia tai pienempiä päivityspaketteja autoihinsa. Ilta-Sanomien F1-asiantuntija Ossi Oikarinen kertoo, että budjettikaton aikakaudella asiat tehdään eri tavalla kuin aikaisemmin.

– Budjettikaton takia päivityksiä ei voi tehdä yksi pieni asia kerrallaan, vaan tehdään kerralla isompi päivitys. Sen takia päivitykset kasautuvat, Oikarinen kertoo.

Eritoten Red Bullin ja Mercedeksen leireissä odotetaan kuumeisesti merkittäviä päivityksiä. Red Bull yrittää pysyä Ferrarin kannassa ja Mercedes nousta kärkikaksikon tasolle, jotta Lewis Hamilton ja George Russell pääsisivät mukaan mestaruustaisteluun.

– On mielenkiintoista seurata, ovatko kaikki löytäneet niitä lääkkeitä, joilla löydettyjä ongelmia saadaan parannettua. Esimerkiksi Mercedeksen kohdalla on monta asiaa. Pomppiminen ei ole ainoa, vaan myös suoranopeudessa se on ollut jäljessä. Pelkkä pomppimisen korjaaminen ei tekisi siitä silti eturivin autoa.

On etukäteen mahdotonta sanoa, mitkä tallit ottavat isoimmat loikat eteenpäin. Ferrari ja Red Bull saattavat repiä yhä enemmän eroa muihin – tai sitten Mercedes, McLaren ja kumppanit ottavat enemmän kiinni.

– Äärimmäisen hyvä kysymys. Jos jonkun tallin auto on jo valmis, ja tehdään normaaleja kehitysjuttuja, niin askeleet saattavat olla pienempiä kuin sellaisen tallin, jolla on ollut suurempia vaikeuksia ja saadaan se isoin juttu ratkaistua. Sen korjaaminen voi heijastua muillekin osa-alueille ja auttaa niiden ratkomisessa.

Tänä vuonna talleilla on ollut vaikeuksia päästä lähellekään sääntöjen mukaista minimipainoa. Oikarisen mukaan vanha viisaus on, että 10 kiloa vähemmän nopeuttaa autoa noin 0,3 sekuntia yhdellä kierroksella.

Niin isoja säästöjä painossa ei saa mikään talli aikaiseksi kerralla, ja sen vuoksi etuja etsitään aivan marginaaleista. Williams liittyy nyt mm. McLarenin ja Aston Martinin joukkoon – nämä tallit ovat muuttaneet väritystään auton keventämiseksi.

Kaikilla kolmella tallilla on yhdistävä tekijä – voimanlähteenä on alkukaudesta kehnoksi osoittautunut Mercedeksen moottori. Valmistajien MM-sarjassa Aston Martin on viimeinen ja Williams toiseksi viimeinen.

Esimerkiksi Aston Martinin tekemät muutokset kevensivät autoa 350 grammaa. Siitäkin on hyötyä.

– Eihän se valtavasti yksittäisenä asiana ole, mutta kun saadaan 350 sieltä, toiset täältä ja niin edelleen, sitten se alkaa jo vaikuttaakin. Joka paikasta koetetaan trimmata. Se muistuttaa siitä, että F1:ssä jokaisella pienellä asialla on merkitystä.