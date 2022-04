Mentaalivalmentaja paljasti syypään Charles Leclercin ja Max Verstappenin vuosien takaiseen tappeluun: ”Ei pystynyt hallitsemaan suuttumusta”

Formulatähdillä on takanaan pitkä yhteinen menneisyys.

Monet nuoren polven F1-tähdet ovat tunteneet toisensa lapsuudesta saakka. Tällä hetkellä MM-sarjaa johtava Charles Leclerc, 24, ja viime vuoden mestari Max Verstappen, 24, ovat kilpailleet toisiaan vastaan jo yli vuosikymmenen.

Red Bullin Verstappen on saanut viime vuosina maineen kisaratojen kuumakallena.

Aina tilanne ei ole ollut näin.

Charles Leclerc (vas.) ja Max Verstappen kilpailivat toisiaan vastaan vuonna 2013 kartingissa.

Vuosia Ferrarin tähtikuskin kanssa työskennellyt Riccardo Ceccarelli kertoi Il Foglion haastattelussa, että teini-iässä Leclerc oli kaksikosta kiivasluonteisempi.

– Charles ei pystynyt hallitsemaan suuttumustaan. Se oli hänen heikko kohtansa.

Ceccarelli muisteli italialaislehdelle erästä kertaa, kun nuori Leclerc menetti hermonsa totaalisesti kilpakumppaniinsa.

– Charlesin suurin haaste oli hallita hänen kilpailuhenkisyyttään. Kerran se sai hänet ajautumaan tappeluun Verstappenin kanssa kartingin MM-kilpailuissa.

– Hän antoi Maxille maalissa kunnon läksytyksen, sillä hänen mielestään kilpailu oli ollut epäoikeudenmukainen.

Ikätoverit ovat kaveruksia kisaradan ulkopuolella. Kuva on otettu Saudi-Arabian osakilpailussa maaliskuussa 2022.

Ceccarelli on työskennellyt Leclercin kanssa siitä asti, kun monacolaiskuski oli 13-vuotias.

Psyykkisen valmennuksen ammattilaisen mukaan Leclerc on oppinut hallitsemaan hermonsa erinomaisesti. Nykyisin hermojen hallinta on Ceccarellin mukaan Leclercin suurin kilpailuvaltti.

– Charlesin piti muuttua rauhallisemmaksi. Hän teki paljon töitä sen eteen. Olennaista on analysoida ja ymmärtää omaa tekemistä sekä myöntää omat virheet. Täydellinen kuski on ilmeisesti rauhallinen persoona, jolla on tappajan vaisto, Ceccerelli kertoi italialaislehdelle.