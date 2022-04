Haasin F1-autoa vaaditaan tutkittavaksi – tallipomo tölväisi suorasukaisen kuitin

Haasin tallipäällikkö ei hätkähtänyt kopiointisyytöksiä.

Haas on ollut alkukauden positiivisia yllättäjiä F1-sarjassa.

Kolme F1-tallia vaatii Kansainvälistä autoliittoa Fiaa tutkimaan kovassa vedossa alkukaudesta olleen Haasin autoa, saksalainen Auto, Motor und Sport -lehti kertoo.

Tallit haluavat Fian selvittävän yhtäläisyyksiä Haasin VF-22:n ja MM-sarjaa ylivoimaisesti dominoivan Ferrarin F1-75:n välillä.

Saksalaislehdellä ei ollut tietoa, mitkä tallit jättivät Fialle tutkintapyynnön. Lehti kuitenkin arvelee kolmen tallin löytyvän Mercedeksen, McLarenin, Alpinen ja Aston Martinin joukosta.

Viime kaudella pisteittä jäänyt, Ferrarin moottorilla ajava Haas on kerännyt kauden kolmesta ensimmäisestä kisasta 12 pistettä. Kaudella 2019 amerikkalaistallin saalis jäi kolmeen pisteeseen.

Mercedeksen tallipäällikkö Toto Wolff luonnehti loikkaa Haasin suorituskyvyssä ”mielenkiintoiseksi”.

Aston Martinilta Alpinen tallipäälliköksi täksi kaudeksi siirtynyt Otmar Szafnauer taas sanoi Haasin vauhdin yllättäneen.

– En odottanut voimasuhteiden juurikaan heilahtavan uusien sääntömuutosten takia. Kokemukseni mukaan isot sääntömuutokset suosivat isoja talleja, koska heillä on enemmän tietotaitoa ja parempi infrastruktuuri, Szafnauer pohti GPfans-sivuston mukaan.

– Se, että Haasin kaltainen pieni talli on siellä, missä he nyt ovat, on yllättävää. Luotan kuitenkin, että Fia tutkii asian ja tekee oikeat johtopäätökset siitä, kuinka samanlaisia autot ovat.

Haasin tallipäällikkö Günther Steiner ei syytöksistä hätkähtänyt.

– Jos pärjäämme, autoamme sanotaan ”valkoiseksi Ferrariksi”. Jos emme, mitään ei sanota. Koen tämän naurettavaksi, Steiner tuumi PlanetF1-sivuston mukaan F1-insiderille.

Formulasirkuksen väriläiskänä tunnettu Haas-pomo näkikin kopiointisyytöksissä hopeareunuksen.

– Sääliä saa ilmaiseksi, mutta kateuden eteen täytyy tehdä töitä. Toivon muiden olevan kateudesta vihreitä, koska se tarkoittaa, että teemme erittäin hyvää työtä.