296 000 euron ökykello ryöstettiin Charles Leclercin ranteesta – näin ryöstö tapahtui

Fanien piirittämäksi joutuminen kävi kalliiksi Charles Leclercille.

Formula ykkösten kuljettajien MM-sarjaa johtava Charles Leclerc ryöstettiin Italiassa maanantaina, kertoo Autosport.

Paikallisten raporttien mukaan liukasnäppinen voro anasti Ferrarin tähdeltä 320 000 dollarin eli noin 296 000 euron arvoisen Richard Millen valmistaman kellon.

Ensi viikonloppuna Imolassa ajettavaan F1-osakilpailuun valmistautuva Leclerc oli viettämässä ystäviensä kanssa iltaa Viareggion kaupungissa Toscanassa, kun monacolaiskuski pysähtyi ottamaan kuvia hänet tunnistaneiden fanien kanssa.

Kun yhä useampi paikallinen tunnisti Leclercin, syntyi tungos, jonka keskellä varas pääsi nappaamaan ökykellon F1-tähden ranteesta ja pakenemaan paikalta.

Leclerc ilmoitti tapauksen paikallisella poliisiasemalla, joka tutkii tapausta.

Leclercin fysiikkavalmentaja Andrea Ferrari oli mukana monacolaisen seurueessa synkän päätöksen saaneena maanantai-iltana. Hän lateli Viareggion päättäjille valittuja sanoja Via Salvatorin alueen ylläpidosta tiistaina.

– Via Salvatori on ollut täysin pimeänä kuukausien ajan. Olemme raportoineet tästä kuukausien ajan. No, eilen illalla meidät ryöstettiin. Aiotteko järjestää lamput ennemmin tai myöhemmin? Kaverin puolesta kyselen, Ferrari kirjoitti Instagram-tilinsä stories-osiossa.

Leclerc johtaa MM-sarjaa 34 pisteen erolla Mercedeksen George Russelliin.