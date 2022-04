Jenkkikuskin F1-unelma mureni ”törkeisiin ohareihin” – ehti jo päihittää Kimi Räikkösen

Colton Herta oli lähellä F1-sopimusta.

Colton Herta on Yhdysvaltain kuumin kuskilahjakkuus.

Draama Sauberin F1-yhtiön ympärillä johti huippulahjakkaan amerikkalaiskuljettaja Colton Hertan unelman haihtumiseen.

22-vuotias kalifornialainen oli ”99-prosenttisen” varma F1-diilistä kaudelle 2022. Hän kertoi Indianapolis Starille pääsiäisenä siitä, miten hän jo valmistautui elämään maailmalla. Esimerkiksi IndyCarin kauden päätöskilpailuun Long Beachissä hän palkkasi pienen kuvausryhmän taltioimaan hänen viikonloppunsa – muistona viimeisestä Indy-kisasta kotimaassaan pitkään aikaan.

Kaikki kuitenkin romuttui marraskuussa, kun amerikkalainen Andretti Autosport vetäytyi neuvotteluista Alfa Romeon F1-tallia pyörittävän Sauberin ostamisesta. Yhtiön pomo Michael Andretti kertoi tuolloin, että Sauberin edustajat yrittivät viime hetkellä muuttaa jo käytännössä kokonaan sovitun kaupan ehtoja.

Samalla katosi Hertan ajopaikka F1:ssä kaudelle 2022.

– Se oli hullua menoa, elämäni hulluin vuosi. Sanoin sinä aikana itselleni, että palaan joku päivä (IndyCariin), mutten tiennyt milloin. En halunnut olla F1-kuski lopun uraani. Mutta uskoin, että olin menossa F1:een, ja pidin sitä lähes varmana, Herta kertoi lehdelle.

Hertan mieltä kuitenkin kalvoi se, että nimiä ei ollut sopimuksessa. Kuskin mukaan ruletti alkoi pyöriä todenteolla viime syksynä USA:n F1-osakilpailun aikoihin. Tuolloin Andretti, Hertan tallipäällikkö IndyCar-sarjassa, kertoi kuskille, että kuvio alkaa olla valmiiksi sovittu.

– Silloin puhuttiin, että sopimus oli 50–60-prosenttisen valmis. Todellisuudessa se oli paljon lähempänä.

Hertan oli määrä ajaa salainen testi Ferrarilla, jos Andretti olisi ostanut Sauberin. Hertalle ehdittiin jo tehdä oma penkkikin.

Kenties merkille pantavinta oli, että Herta vietti viikon Sveitsissä tallin tehtaalla – ja päihitti sekä Kimi Räikkösen että Antonio Giovinazzin tallin simulaattorissa.

Herta kertoo, että kun hän matkusti takaisin Sveitsistä Yhdysvaltoihin, hänellä oli jo taskussaan lentoliput kauden viimeisiin kilpailuihin, suunnitelmana ajaa joka kilpailussa vapaissa harjoituksissa. Sen turvin hän olisi kerännyt lisää pisteitä superlisenssiään varten.

Lisenssipisteet eivät silti olisi riittäneet virallisesti F1-paikkaan 2022, mutta Starin mukaan Herta olisi silti saanut ajaa poikkeusluvalla. Entinen F1-mestari Mario Andretti järjesti ex-tallinsa Ferrarin kautta päälle vielä 300 kilometrin yksityistestin.

– Se oli aivan v***n lähellä. Sitten kaikki alkoi murentua. Kaikki alkoi hitaasti, mutta sitten huomasin, että ei tämä lähde toimimaan. Michaelille tehtiin todella törkeät oharit kaupassa.

Sauber oli myymässä Andrettille 80 prosentin osuutta tallista, mutta halusi silti pitää itsellään päätöksenteko-oikeuden.

– Kyllä se harmittaa, kun näkee, miten hyvin heillä menee nyt. Mutta se ei ollut tarkoitettu tapahtuvaksi. Rehellisesti, on ihan hyvä, ettei sitä tapahtunut.

Andretti Autosport on hakenut tallipaikkaa kokonaan uutena tallina F1:een kaudeksi 2024. Samalla Herta on tehnyt Michael Andrettin ex-tallin McLarenin kanssa testisopimuksen. Nyt tähtäimessä on Daniel Ricciardon paikka kaudeksi 2024 – jos Andretti ei saa laajennustallipaikkaa.

F1 on Andrettin perheyrityksen suurin kasvutavoite, sillä yhtiö pyörittää talleja jo mm. IndyCarissa, Formula E:ssä, Extreme E:ssä ja Indy Lightsissa.