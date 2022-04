Valtteri Bottas myönsi kaunistelemattoman totuuden Lewis Hamiltonista: ”Hän on aika dominoiva hahmo”

Suomalaiskuljettaja antoi avoimen haastattelun The Race -sivustolle.

Valtteri Bottaksella on syytä hymyyn.

F1-tähti Valtteri Bottas on kaapannut odotetusti ykköskuskin roolin siirryttyään Mercedekseltä Alfa Romeon talliin. Tallitoveri Guanyu Zhou on kyennyt haastamaan suomalaista vain hetkittäin.

Bottas myönsi sunnuntaina julkaistussa The Racen haastattelussa, että iso rooli Alfa Romeolla on maistunut makealta. Sopeutumista on edesauttanut tallin rivakka kyyti radalla.

– Olen todella iloinen siitä, miten asiat ovat sujuneet ja millainen asemani on tallissa. Tuntuu siltä, etten vain aja autoa, vaan roolini on hieman sitä suurempi, suomalainen tuumi haastattelussa.

Kontrasti Mercedeksellä vietettyihin vuosiin on suuri. Saksalaistallissa Bottas jäi kausi toisensa jälkeen Lewis Hamiltonin varjoon.

– Mercedeksellä oli vaikeaa todella astua esiin. Kokemukseni mukaan Lewis oli tallin sisällä omalla laillaan varsin dominoiva hahmo. Oli selvää, etten voinut saada siellä samanlaista roolia kuin nyt täällä, Bottas sanoi The Racelle.

Alfa Romeon tallipäällikkö Fredric Vasseur kertoi The Racelle painottaneensa Bottakselle koko talven ajan, että tämän on otettava tulokaskuski Zhou siipiensä suojaan.

Näin on raporttien perusteella myös tapahtunut.

– On onnenpotku, että tallikaverinani on näin menestynyt kuljettaja nostamassa rimaa. Ennen ensimmäistä kilpailua Bahrainissa pommitin häntä kysymyksillä. Ja Valtteri kuunteli minua aina hyvin tarkkaan, auttoi minua siinä missä pystyi, Zhou sanoi hiljattain sveitsiläislehti Blickille.

F1-kausi jatkuu tulevana viikonloppuna Italian Imolassa. Bottas on kerännyt kolmesta avauskisasta yhteensä 12 MM-pistettä.