Mika Häkkisen kova lausunto Lewis Hamiltonista nousi otsikoihin maailmalla

Mika Häkkisen mukaan Lewis Hamilton saattaa mököttää Mercedeksen palavereissa ja harkitsee tallin vaihtamista.

F1-legenda Mika Häkkinen povaa Lewis Hamiltonille, 37, vaikeaa kautta Mercedeksen ratissa. Brittimestarin tallikaveri, ensimmäistä kautta saksalaistallissa ajava George Russell, 24, otti lentävän lähdön kauteen ja nousi MM-pisteiden kakkossijalle.

Häkkinen analysoi seitsenkertaisen maailmanmestarin Hamiltonin asemaa Unibetille. Häkkisen kommenteista uutisoivat muun muassa espanjalainen jättilehti Marca, brittitabloidi Mirror ja usea F1-uutisiin erikoistunut sivusto ympäri maailman.

Kaksinkertainen maailmanmestari Häkkinen toteaa Hamiltonin olevan vaikeassa tilanteessa.

– Russell ei mennyt Mercedekselle kakkoskuskiksi tai häviäjäksi. Hän meni sinne antaakseen parhaansa, ja hän tekee töitä tullakseen jonain päivänä maailmanmestariksi. Hän ei alistu seitsenkertaiselle maailmanmestarille. Olen varma, että Lewis on yhä järkyttynyt Australian tilanteesta. Ottaa koville hävitä Georgelle. Pelkään, että tästä tulee todella vaikea kausi Lewisille, Häkkinen ennustaa.

Russell ylsi Australiassa kolmanneksi, kun edeltä kilpailuun lähtenyt Hamilton joutui tyytymään neljänteen sijaan.

Häkkisen mukaan tilanne on vaikea myös Mercedekselle.

– George tulee Williams-tallista, joka ei menestynyt. Hänellä oli joitain hyviä tuloksia aika-ajoissa, mutta ei kisoissa. Kaikki nämä saavutukset Mercedeksen kanssa ovat hänelle uutta, kaikki sujuu erittäin hyvin. Lewisille tämä on katastrofi. Ja kun George on johdossa, tilanne on vielä pahempi, Häkkinen toteaa Marcan mukaan.

Väkevimmän väitteen Häkkinen antaa Hamiltonin tulevaisuudesta. Suomalainen ennustaa britin miettivän tallin vaihtamista ja todennäköisesti ”mököttävän” Mercedeksen sisäisissä palavereissa.

– Tilanne käynnistää kuljettajan luonnollisen ajatteluprosessin: ”Pitäisikö minun mennä jonnekin muualle?” Se on tosiasia. Hän on ollut Mercedeksellä vuosia ja voittanut useita mestaruuksia. Nyt kun asiat eivät suju hyvin, hän alkaa miettimään tallin vaihtoa, Häkkinen lataa.

Hamilton on ajanut Mercedeksellä kaudesta 2013 asti.