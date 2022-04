Sebastian Vettelistä, 34, tipahti harvinaisen tyly arvio

Giancarlo Minardin mukaan Sebastian Vettel voisi lopettaa.

Aston Martinin F1-kuskin Sebastian Vettelin alkukausi on ollut sysimusta.

Saksalaiselta jäi väliin kaksi ensimmäistä kisaa koronatartunnan vuoksi. Kun Vettel vihdoin pääsi irti Australiassa, jälki oli lohdutonta: hän ajoi ulos sekä harjoituksissa että itse kilpailussa ja sai sakot niin varikolla ylinopeutta ajamisesta kuin skootterilla huristelusta.

Entinen tallipomo Giancarlo Minardi ei aikaillut johtopäätöksiensä kanssa ruotiessaan nelinkertaisen maailmanmestarin alhoa.

– Hänen pitäisi jäädä eläkkeelle. Hänellä on viljalti rahaa ja hän on jo voittanut mestaruuksia mutta enää hän ei niitä voita, 74-vuotias, sukunimeään kantaneen entisen F1-tallin perustaja linjasi gpblog-sivuston mukaan.

Vettelillä, 34, on myös puolustajansa. Aston Martinin tallipäällikkö Mike Krack riensi puolustamaan suojattiaan heti Australian katastrofin jälkeen.

Hän vakuutteli, että Vettelillä on kaikki kunnossa.

– Viikonlopun ongelmilla ei ollut mitään tekemistä hänen ajotaitojensa kanssa. On normaalia, että hänen tasoisellaan kuljettajalla on vaikeuksia, kun on pitkään poissa kilpailuista, Krack sanoi formula1newsin mukaan.

Vettel itse kiteytti huolensa seuraavasti:

– Huonommaksi tämä ei voi mennä, hän sanoi Motorsportille sunnuntaina.

Aston Martin ei ole saavuttanut tällä kaudella vielä pistettäkään. Viime vuonna Vettel keräsi 43 pistettä ja oli MM-sarjan 12:s.