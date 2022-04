Red Bullin pomo tyrmäsi uskomuksen Max Verstappenista – huolestui hollantilaistähden käytöksestä

Helmut Markon mukaan Max Verstappenilla läikkyy yli.

Red Bullin Max Verstappen on jo 46 pisteen päässä F1-sarjaa johtavasta Ferrarin Charles Leclercistä kolmen osakilpailun jälkeen.

Hallitsevan maailmanmestarin pistepotti tosin olisi muhkeampi, jos hänen ajokkinsa ei olisi pettänyt kahdesti – sekä avauskisassa Bahrainissa että viime viikonloppuna Australiassa.

Vaikka kaksi kisaa on päättynyt loppuhetkien keskeytyksiin, Verstappen on pysynyt verrattain rauhallisena. Tulisieluinen hollantilainen on toki hermostunut teknisistä murheista, mutta täysin hervottomia ulostuloja ei ole vielä kuultu.

On epäilty, että Verstappen olisi kypsynyt. Red Bullin neuvonantaja Helmut Marko on kuitenkin toista mieltä.

– Hänellä läikkyy yli – hän haluaa liian paljon, Marko sanoi formula1news.co.uk-sivuston mukaan.

Marko viittaa kommentillaan nimenomaan aika-ajoihin, joiden jälkeen Verstappen on osoittanut turhautumistaan. 24-vuotias hollantilainen on ajanut kahdesti kakkosruutuun ja kerran neljänneksi siinä missä tallikaveri Sergio Perez on napannut yhden paaluun.

Australiassa paalu karkasi, kun Verstappen lukitsi jarrunsa viimeisessä shikaanissa.

– Luulimme, että maailmanmestaruus rauhoittaisi häntä, mutta luultavasti vaatisi toisen, jotta hän ei ottaisi niin paljon paineita aika-ajoista, Marko totesi.

F1-kausi jatkuu 24.–25. huhtikuuta Italian Imolassa. Red Bull on valmistajien MM-sarjassa kolmantena, jo 49 pistettä Ferraria jäljessä.

Marko kertoi hollantilaislehti De Telegraafille, että Red Bull on saamassa Italiaan ison päivityspaketin.