Mick Schumacher selvisi säikähdyksellä läheltä piti -tilanteesta.

Haasin F1-tallin kuljettaja Mick Schumacher sai kokea kunnon säikähdyksen viime sunnuntaina Australian GP:ssä Melbournessa.

Turva-auton takana pääsuoraa pitkin kurvaillut saksalainen joutui tekemään salamannopean väistöliikkeen, kun Schumacherin edellä ajanut Yuki Tsunoda jarrutti voimakkaasti keskellä suoraa.

Schumacher onnistui välttämään rajun rysähdyksen niukkaakin niukemmalla marginaalilla.

– Pyhä Sylvi, se oli lähellä, Schumacher puhalteli tiimiradiossa.

– Jep, ymmärretty, tallipilttuusta vastattiin lakoniseen sävyyn.

Fia tutki tilanteen jälkeenpäin, mutta ei määrännyt siitä kenellekään rangaistusta.

– Tuomareiden mielestä yksikään kuljettaja ei rikkonut sääntöjä. On kuitenkin selvää, että F1-kuskien vauhti ja jarrutustavat renkaita lämmitettäessä eivät ole yhteensopivat turva-autotilanteisiin määritellyn kymmenen autonmitan turvavälin kanssa, Fia totesi Saksan Sky Sportsin mukaan.

Australiassa F1-kuskit saivat kurvailla uuden, Aston Martinin toimittaman turva-auton perässä. Sen vauhti ei ole maistunut kaikille kuljettajille.

– Pitoa on todella vähän, ja turva-auto ajoi hitaasti kuin kilpikonna, uskomatonta. En ymmärrä, miksi ajoimme 140 kilometriä tunnissa takasuoralla, kun edessä ei ollut vahingoittunutta autoa, hallitseva maailmanmestari Max Verstappen puhisi Motorsportin mukaan.

Turva-auton takana ajaminen on tällä kaudella kuljettajille haastavampaa, kun uusien 18-tuumaisten renkaiden lämpimänä pitäminen vaatii entistä enemmän työtä. Siksi aiempaa hitaampi turva-auto hankaloittaa tilannetta huomattavasti.

Verstappen toivoo, että jatkossa suositaan Bahrainissa ja Saudi-Arabiassa käytettyä Mercedeksen turva-autoa, joka on Aston Martinin vastaavaa nopeampi.

– Mercedeksen turva-auto on varmasti parempi, koska Aston Martin on todella hidas. Se tarvitsee parempaa pitoa, koska renkaamme olivat jääkylmät. Turva-auton takana ajaminen on aika kamalaa tällä hetkellä, Verstappen sanoi.