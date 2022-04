Tästä syystä Mercedes on romahtanut F1-sarjassa – Ossi Oikarinen kertoo suurimman ongelman

Mercedeksen F1-autojen vauhti ei riitä.

Kun Lewis Hamilton talvitestien jälkeen päivitteli Mercedeksen ongelmia, hänen puheitaan pidettiin jälleen kerran bluffina.

Myöhemmin on paljastunut, että Hamilton oli oikeassa. Mersu on alkukauden kisoissa pudonnut Ferrarin ja Red Bullin kelkasta.

George Russell ja Lewis Hamilton ovat kyllä keränneet kolmesta ensimmäisestä kisasta kelvollisen pistepotin, (Russell MM-pisteissä toinen, Hamilton viides), kun nopeammilla autoilla on ollut luotettavuusongelmia.

Saksalaisen jättitallin suunta on silti ollut huolestuttavasti alaspäin.

– Se on ollut pieni yllätys, miten paljon Mercedes on tippunut kelkasta. Varmaan heidätkin on yllättänyt se, etteivät he ole saaneet autoa toimimaan, F1-asiantuntija Ossi Oikarinen sanoo.

– Toisaalta Mercedes ei tuonut Australian osakilpailuun päivitysosia, vaan auto oli aika samanlainen kuin Saudi-Arabiassa.

Oikarisen arvion mukaan Mercedeksen suurimmat ongelmat liittyvät autojen aerodynamiikkaan.

– Auton pomppiminen pitäisi saada kuriin ja auton vakaus nopeissa mutkissa paremmaksi. Jonkin verran voimayksikössäkin on varmaan ongelmia, hän sanoo.

– Aerodynamiikan ja jousituksen yhteistoiminnassa on vielä paljon tekemistä.

Mercedes on jo vuosien ajan onnistunut valmistamaan huippuauton, jolla on ajettu mestaruudesta.

Tälle kaudelle F1-autojen dynamiikka muuttui.

Oikarisen mukaan saksalaistallin tämän kauden vaikeudet voivat juontaa juurensa jo viime kaudelle. Mercedes joutui pitkästä aikaa oikein kunnolla taistelemaan mestaruudesta ja lyömään kaiken peliin kauden loppuun saakka.

– Sillä on varmasti vaikutusta, koska F1-sarjassa on kyse resurssien tasapainottelusta. Samaan aikaan yritetään kehittää autoa käynnissä olevalle kaudelle ja jo seuraavalla kaudelle, Oikarinen sanoo mutta muistuttaa, ettei Mercedeksellä vielä heitetä kirvestä kaivoon ja käännetä katseita ensi kauteen.

Jos joutui Mercedes viime kauden aikana keskittymään senhetkisen autonsa parantamiseen, MM-taistelusta jo varhain pudonnut Ferrari sai keskittyä ajoissa tämän kauden autoonsa.

Se näkyy nyt radalla: monacolainen Charles Leclerc ajoi Australiassa murskavoittoon ja johtaa MM-sarjaa.

Toisaalta Leclercin menestyshuuman varjoissa italialaistallin toisella kuljettajalla Carlos Sainzilla on ollut vaikeaa.

Ossi Oikarinen on seurannut Sainzin edesottamuksia huolestuneena. Espanjalainen ajoi aika-ajoissa vasta yhdeksänneksi, ja kisa päättyi jumiin hiekalle jo toisella kierroksella.

– Katastrofaalinen viikonloppu. Nyt hänellä on ollut jo pari kisaa, joissa kaikki on mennyt päin seiniä. Miten tästä nollataan tilanne niin, ettei mene yliyrittämiseksi?

Carlos Sainzin on kasattava itsensä tuleviin kilpailuihin.

Paine menestymiseen on kova, kun tallikaveri suorastaan dominoi radalla.

– Erittäin haastava tilanne, Oikarinen kiteyttää.