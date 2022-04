F1-tuomio: Nikita Mazepin lähti, turistiluokasta löytyy silti kaksi onnetonta tunaria

Ilta-Sanomien F1-tuomio ruotii Australian GP:n värikkäimmät tapahtumat.

F1-kauden kolmas osakilpailu ajettiin sunnuntaina Australiassa. Ferrarin Charles Leclerc dominoi kilpailua mielensä mukaan.

Ilta-Sanomien raati käy läpi viikonvaihteen kuumimmat puheenaiheet. Raadissa ovat toimittajat Tommi Koivunen, Joonas Kuisma ja Vili Pesu.

Tommi Koivunen

Tähti

Täytyy nostaa esiin entinen F1-kuski Heikki Kovalainen, joka debytoi Viaplayn studiossa vahvasti. Kovalaisella on heti ensiesiintymisensä perusteella kyvyt nousta kärkiluokkaan suomalaisten urheilun tv-kommentaattoreiden joukossa.

Puheenaihe

Max Verstappenin puheenvuoro viime kauden päätöksen jälkeen oli vähän yllättävä: kuten Kimi Räikkönen, Verstappen totesi 1. mestaruutensa jälkeen, että tavoite ja unelma on täytetty. Kaikki sen päälle on bonusta. Tämä näkyy nyt. Verstappen joutui taas keskeyttämään autonsa petettyä, mutta kypsynyt hollantilainen on päällisin puolin aika tyyni, vaikka kommentit olivatkin vihaisia. Radalla hän on kilpaillut aiempaa puhtaammin.

Moka

Lance Strollin ja Nicholas Latifin ajamiset ovat yhtä mokailua ja sinkoiluja. Kun tapahtuu isoja sääntömuutoksia ja kuskeilla on eniten totuteltavaa, kuskien luontaiset kyvyt jossain määrin korostuvat, ja tulos on sitten tällaista. Nikita Mazepin sai lähteä, mutta turistiluokkaa se ei tyhjentänyt.

Lance Stroll ei vakuuta.

Päänahka

Carlos Sainzilla oli aika-ajoissa ja kisan startissa epäonnea. Sitten hän sohlasi itsensä ulos kisasta. Charles Leclerc on näin lyönyt Sainzin 3–0 ja pistein 71–3. Ferrarin monacolainen timantti on nyt ylivertainen MM-suosikki ja kaikkien huulilla, kun punaiset ajavat kahden viikon päästä kotikisassaan Imolassa.

Yllätys

Fernando Alonso olisi aika-ajoissa taistellut aivan kärkiruuduista aika-ajoissa ilman ongelmaa 3. osion kierroksellaan. Alpine ja etenkin Alonso voivat joissain kisoissa olla yllättävän vahvoja. Toistaiseksi Alonso on epäonnensa takia jäänyt vain kahteen MM-pisteeseen.

Joonas Kuisma

Tähti

Charles Leclercin takana Mercedeksen George Russell ajoi jälleen eleettömän varman viikonlopun. Hän nousi toista kertaa urallaan palkintokorokkeelle ja loikkasi MM-sarjassa kakkoseksi. 24-vuotias on lyönyt nyt tallikaverinsa, suurmestari Lewis Hamiltonin, jo kahdessa kisassa, kun viikonloppuja on takana kolme.

George Russell on aloittanut positiivisesti Mercedeksellä.

Puheenaihe

McLaren on palannut. Perinteikkään brittitallin alkukausi oli täysi floppi, mutta Australiasta mukaan tarttui jo 18 MM-pistettä. Samalla McLaren nousi valmistajien MM-sarjassa ”omalle paikalleen” neljänneksi. Vaikka Ferrarin ja Red Bullin epäonni kiillotti sunnuntain tulosta, McLaren on saanut kautensa pelastettua nopealla kehitystyöllä.

Moka

Was ist los, Sebastian Vettel? Maailmanmestarin ensimmäinen ajoviikonloppu koronan jälkeen oli täyttä Studio Julmahuvia. Vettel sai kahdet sakot, joista toiset rapsahtivat skootterilla ajelusta harjoituksissa. Hän rysäytti seinään kolmansissa harjoituksissa ja ajoi ylinopeutta varikolla aika-ajoissa. Kisa päättyi ajovirheen jälkeiseen kolariin.

Sehän meni hyvin, Seb.

Päänahka

Mercedeksen auto ei ole tällä hetkellä varikon paras, mutta saksalaiset saivat jälleen molemmat autonsa maaliin. Kun Ferrarin Carlos Sainz sekoili ja Max Verstappenin kone petti, Mersu sai taas oivan pistesaaliin kisaviikonlopusta. Samalla se saa pelattu aikaa. Voivatko päivitykset nostaa auton aidosti kärkitaisteluun?

Yllätys

Williamsin Alexander Albon sai MM-pisteen sijoittumalla 10:nneksi. Suoritus oli suorastaan röyhkeä. Albon lähti kisaan viimeisestä lähtöruudusta, ajoi koko kisan kovilla renkailla ilman varikkopysähdystä ja meni pakolliselle varikkopysähdykselle vasta ennen viimeistä kierrosta. Upea ajo parrasvalojen katveessa.

Williamsin MM-pisteet ovat viime vuosina olleet tiukassa.

Vili Pesu

Tähti

Ferrarin Leclerc hallitsi Australian GP:tä täysin suvereenisti. Hän lähti kilpailuun paalupaikalta ja karkasi nopeasti muilta huippuvireisellä autollaan. Leclerc ajoi myös kilpailun nopeimman kierroksen 0,834 sekunnin erolla seuraavaan. Monacolainen on riuhtaissut kolmen osakilpailun jälkeen jo 34 pisteen kaulan kuljettajien MM-taulukossa.

Puheenaihe

Onko kuljettajien MM-taistelu jo ratkennut? Muiden tallien täytyy tehdä melkoisia päivityksiä autoihinsa, jotta Ferrari ja Leclerc ovat saavutettavissa. Verstappenin Red Bulliin leviää kisoissa radan varten milloin mistäkin syystä. Hamilton päästelee jatkuvasti tuskan parahduksia. Hän vertasi lauantaina Mercedestään käärmeisiin.

Moka

Carlos Sainzin ajosuoritus oli täydellinen katastrofi. Vararatti käsissään matkaan lähtenyt espanjalainen sai surkean startin. Hän sortui kilpailun toisella kierroksella alokasmaiseen ajovirheeseen, kun ajoi mutkan överiksi yrittäessään ohitusta. Sainz päätyi Ferrarillaan nurmikon kautta hiekalle ja jäi sinne jumiin.

Päänahka

Verstappenilla riittää päänahkassaan raapimista, koska Red Bullin kausi on alkanut pettymysten sävyttämänä. Hallitseva maailmanmestari on joutunut keskeyttämään jo kaksi kertaa teknisten murheiden takia. Hän on jäänyt MM-pistetilastossa Leclercistä peräti 46 pisteen päähän. Vähemmästäkin turhauttaa.

Max Verstappenin matka päättyi teknisiin ongelmiin.

Yllätys

F1-pomojen tiukat linjaukset ovat tulleet kuskeille yllätyksenä. Kisassa kolaroineelle Vettelille jäi surkuhupaisasta Australian-matkasta käteen viiden tonnin sakot. Rapsut tulivat, kun hän ajoi radan poskeen pysähtyneen autonsa luota skootterilla varikolle yleisön suosionosoitusten saattelemana.