Lewis Hamilton latasi todella karua tekstiä Mercedeksen F1-autosta

Lewis Hamilton lateli tylyä tekstiä Mercedes-Benzin F1-ajokista.

Mercedes-Benzin tämän kauden F1-autossa olevat ongelmat ovat niin pahoja, ettei sen ajamisesta voi yksinkertaisesti nauttia. Tätä mieltä on seitsenkertainen maailmanmestari Lewis Hamilton BBC:n mukaan.

Hamilton jäi Australian GP:n aika-ajossa viidenneksi ja olisi ollut seitsemäs ilman Ferrarin Carlos Sainz Jr:n ja Alpinen Fernando Alonson huolia.

Hamilton hävisi paalupaikan Ferrarillaan napanneelle Charles Leclercille liki sekunnin.

– Se on aika iso ero. Nautin tallissa työskentelystä, mutta en nauti automme ajamisesta, Hamilton totesi.

Mersun ja Hamiltonin kannalta olisi toivottavaa, ettei auton suunnittelussa olisi tehty perustavanlaatuista virhettä. Tallipomo Toto Wolff myönsi edellisen kilpailun jälkeen, ettei tiimillä ole takataskussa nopeita taikatemppuja ajokkinsa kilpailukyvyn parantamiseksi. Töitä auton kanssa toki paiskitaan uutterasti.

Lauantaina Hamilton oli samoilla linjoilla Wolffin aiempien lausuntojen kanssa.

– Kestää kauan tehdä uusia juttuja autoon, mutta tällä erää mitään kovin jännittävää ei ole tulossa. Toivoisin, että voisin olla optimistinen ja sanoa, että seuraavassa kisassa meille on jotain parempaa tulossa, mutta tällä hetkellä sellaista ei ole näköpiirissä, Hamilton tuskaili.

Hamilton on MM-pisteissä viidentenä kahden ajetun osakilpailun jälkeen. Hänen eronsa MM-sarjaa johtavaan Leclerciin on 29 pistettä. Hamiltonin tallitoveri George Russell on MM-pistetaulukossa neljäntenä, 23 pisteen päässä kärjestä.