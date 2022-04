Mercedeksen pahin ongelma paisumassa lohduttomaksi – George Russellilta rehellinen tunnustus

Alkukausi on ollut F1:n kestomenestyjälle Mercedes-Benzille ankea.

Mercedes-Benzin F1-tallin uskottiin säilyttävän paikkansa autourheilun kuninkuusluokan terävimmässä kärjessä, vaikka ajokkeihin tulikin täksi kaudeksi muutoksia uusien sääntöjen takia. Alkukauden perusteella näyttää kuitenkin siltä, että sesongista on tulossa Mersulle ankea.

Mercedes-kuljettaja George Russell, 24, lateli tiiminsä kannalta karua tekstiä Australian GP:n harjoitusten jälkeen.

– Olemme kaukana kärjestä, Russell totesi racingnews365:n mukaan.

Harjoitusten paras kierrosaika kirjattiin Ferrarin Charles Leclercille, jolle Russell hävisi 1,2 sekuntia.

Russell raportoi etenkin yhdestä erityisestä ongelmasta. Mercedeksen F1-autolle on ollut tunnuksenomaista, että se pomppii rajusti radalla kovissa vauhdeissa. Ilmavirta ei vaikuta kulkevan auton alla toivotusti, ja ajokkia radan pintaan painava efekti ei ole johdonmukainen tai se on tietyllä tapaa ”häiriintynyt”.

Australian GP:n harjoitusten jälkeen Russell sanoi, ettei hän ole luultavasti koskaan aiemmin kokenut yhtä pahaa pomputusta F1-ajokilla.

– Auto todellakin pomppii melko pahasti.

George Russellilla ja muulla Mersun väellä riittää pähkäiltävää.

MERCEDES-BENZIN tallipomo Toto Wolff myönsi edellisen kilpailun jälkeen, ettei Mersulla ole takataskussa nopeita taikatemppuja ajokkinsa kilpailukyvyn parantamiseksi. Töitä auton kanssa toki paiskitaan uutterasti.

Mersun kannalta olisi toivottavaa, ettei auton suunnittelussa olisi tehty perustavanlaatuista virhettä. Perjantaina kävi ilmi, että ainakin auton säätöjen kanssa on ”jumpattu” intensiivisesti eri suuntiin, mutta ratkaisevaa käännettä parempaan ei ole ilmeisesti tapahtunut.

– Olemme menneet auton säätöjen kanssa vasemmalle, oikealle ja keskelle – ja kaikki tämä on johtanut samaan lopputulokseen, Russell tuskaili.

Russell on MM-pisteissä neljäntenä ennen tämän viikonlopun Australian GP-kisaa. Hänen eronsa MM-sarjaa johtavaan Leclerciin on kahden kilpailun jälkeen 23 pistettä. Russellin takana viidentenä on hänen tallitoverinsa Lewis Hamilton, jolla on kuusi pistettä vähemmän kuin Russellilla.