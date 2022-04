Video: Valtteri Bottaksella ja Lewis Hamiltonilla lämminhenkinen hetki Australiassa – britti kaipasi suomalaisen läheisyyttä

Entiset tallitoverit eivät arastele kosketusta.

Entisten Mercedes-tallitoverien Valtteri Bottaksen ja Lewis Hamiltonin välit eivät ole viilenneet sen jälkeen, kun Bottas siirtyi viime kauden päätteeksi monivuotisella sopimuksella Alfa Romeolle.

Perjantaina F1-harjoitusten jälkeen Viaplayn Mervi Kallion haastattelussa Bottas vastaili kysymyksiin uudesta kypärästään ja suhteestaan Australiaan, kun Hamilton keskeytti haastattelun hetkeksi.

Lue lisää: Podcast: Mervi Kallio paljastaa, miten Kimi Räikköstä ei kannata missään nimessä lähestyä

Media-avustajansa kanssa haastattelualueelle saapunut Hamilton otti niin sanotusti tilan haltuun ja otti tukevan nojan suomalaiseen kesken haastattelun.

– Tällaista se on ykkösmutkassa, selvästi tönimisestä hämmentynyt Bottas naurahti Hamiltonille ja pukkasi brittiä hellästi takaisin.

Bottas ja Hamilton ajoivat viiden kauden ajan tallikavereina Mercedeksellä. Yhdessä he saavuttivat joka vuosi valmistajien maailmanmestaruuden.

Bottas esitteli naisystävänsä Tiffany Cromwellin Australian kisaa varten suunnittelemaa kypärää.

Bottaksen naisystävä Tiffany Cromwell on kotoisin Australiasta. Maassa ei ole ajettu F1-kisaa sen jälkeen, kun Bottas voitti kauden 2019 avauskilpailun.

Vuoden 2020 kisa peruttiin vain tunteja ennen ensimmäisten harjoitusten alkua räjähdysmäisesti leviämään alkaneen koronaviruspandemian takia. Australian rajat ovat olleet korona-aikana yhdet maailman tiukimmista, eikä Melbournessa kisattu viime vuonna.

Ennenkin Bottakselle kypärämaalauksia suunnitellut Cromwell on luonut Bottakselle paluukisaa varten uuden Australia-teemaisen kypärän.

– Totta kai tähän maahan on aika paljon linkkejä, ja Tiffany on suunnitellut taas hienon kypärän. On koitettu nostaa paljon asioita, mitkä... Bottas kertasi Viaplayn haastattelussa kunnes Hamilton keskeytti suomalaisen ajatuksen.

Cromwell on julkaissut Instagram-tilillään upean kuvakavalkadin Bottaksen rantateemaisesta kypärästä.

Lue lisää: Tiffany Cromwell suunnitteli Valtteri Bottaksen kypärälle uuden ilmeen – faneilta innostuneita reaktioita

– Ensimmäisenä minulle tulee mieleen Australian kauniit rannat. Se on kypärän inspiraatio. Täällä on hai ja joskus voit olla oikein onnekas ja nähdä kengurun. Kauniit auringonnousut ja auringonlaskut, Bottas luettelee kypärän yksityiskohtia Alfa Romeon julkaisemalla videolla.

Lue lisää: Tiffany Cromwellin isä julkaisi kuvia Valtteri Bottaksesta – esitteli vävypojalleen Australian erikoisuutta

F1-kauden kolmas kilpailu ajetaan Australian Melbournessa sunnuntaiaamuna kello kahdeksalta Suomen aikaa. Aika-ajot ajetaan lauantaina.