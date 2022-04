Bottas innoissaan paluusta Australiaan – asetti kovan tavoitteen

Melbournen muuttunut rata tarjoaa ohitussaumoja.

Melbourne

Formula ykkösten kausi jatkuu kolmannella gp-kisalla, kun autourheilun kuninkuusluokka palaa Australiaan sunnuntaina ajettavalla koitoksella. Kaksi viime kisaa Melbournen radalla jäivät ajamatta koronaviruspandemian takia.

Australian gp:n "puolustava mestari" on kukapa muu kuin Alfa Romeon Valtteri Bottas, joka juhli vuonna 2019 Mercedeksen riveissä.

– Rakastan tulla tänne aina. Hienoa, että nyt päästään todellakin ajamaan, viime kerran jälkeen maailmassa on tapahtunut paljon ja on upeaa tulla takaisin, Bottas hehkutteli gp-viikonlopun alla torstaina.

– Viimeksi voitin, ja nyt tilanne on tietenkin erilainen, olen uudessa vaiheessa uraani ja eri tallissa. Suosikit ovat Ferrari ja Red Bull, mutta meilläkin oli aika lupaavat kaksi ensimmäistä kisaa. Toivottavasti pystymme taistelemaan pääsystä kärkikuusikkoon, ja kun siinä joukossa olet, ei tiedä mitä voikaan tapahtua. Tavoittelemme aina vain parempaa, kisa kisalta, Alfa-uransa Bahrainin kuutossijalla aloittanut ja kaksi viikkoa sitten Saudi-Arabiassa keskeyttänyt Bottas jatkoi.

Ohittaminen oli ennen Melbournessa hankalaa, mutta nyt rataa on muutettu niin, että ohittamisia nähtäneen. Se maistuu Bottaksellekin.

– Tästä tulee hyvä kisa seurata. Tasaista rinnakkain ajoa on luvassa enemmän kuin aiemmin täällä, luulen niin.

Muutoksiin kuuluu sekin, että kisassa on peräti neljä DRS:n eli avattavan takasiiven aluetta.

– Se tekee kisasta taktisesti aika mielenkiintoisen. Kun taistelet toisia kuljettajia vastaan, sinun on varmistettava, että olet ohitustilanteessa etulyöntiasemassa. Ja varsinkin kisan loppuvaiheissa tuo on ajoitettava oikein, Bottas pohti.

Tunnelma korkealla

F1:n paluuta on Australiassa odotettu, ja kisa on tietojen mukaan aika lailla loppuunmyyty. Bottas kertoo nauttivansa yleisöstä huokuvasta "energiasta" Melbournessa.

– Tunnelma on täällä ollut aina hieno, ja nyt kun kisa on pitkälti loppuunmyyty, niin tästä tulee hieno viikonloppu kaikille. Tämä on kokonaisuudessaan hieno tapahtuma aina, ja sen energian todella tuntee radalla. Paljon faneja, paljon kannustusta, se on supermukavaa.