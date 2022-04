Lewis Hamiltonin F1-kausi ollut synkkä – asiantuntija lataa äärimmäisen kovan ennusteen

Lewis Hamiltonin ja Mercedes-Benzin alkukausi F1-sarjassa on ollut tahmea.

Lewis Hamilton, 37, ampaisi kuluvaan F1-kauteen yhtenä mestarisuosikeista – kuinkas muutenkaan? Brittitähti on todistanut ajotaitonsa moneen kertaan. Myös Hamiltonin edustaman Mercedes-Benzin F1-tallin uskottiin säilyttävän paikkansa sarjan terävimmässä kärjessä, vaikka ajokkeihin tulikin muutoksia uusien sääntöjen takia.

Alkukausi on kuitenkin ollut Mercedes-Benzille ja Hamiltonille hankala. Hamilton on MM-pisteissä viidentenä ennen tämän viikonlopun Australian GP-kisaa. Hänen eronsa MM-sarjaa johtavaan Ferrari-kuljettaja Charles Leclerciin on kahden kilpailun jälkeen 29 pistettä. Hamiltonin edellä neljäntenä on hänen tallitoverinsa George Russell, jolla on kuusi pistettä enemmän kuin suurmestari Hamiltonilla.

Mercedes-Benzin tallipomo Toto Wolff myönsi edellisen kilpailun jälkeen, ettei Mersulla ole takataskussa nopeita taikatemppuja tilanteen korjaamiseksi. Töitä auton kilpailukyvyn parantamiseksi toki paiskitaan uutterasti.

Sky Sportsin F1-asiantuntija ja vuoden 1996 maailmanmestari Damon Hill, 61, luottaa edelleen vahvasti Hamiltoniin. Hill uskoo, että Hamilton pystyy tallinsa ongelmista huolimatta nappaamaan historiallisen kahdeksannen F1:n MM-tittelin.

– En näe syytä, miksi Lewis ei voisi voittaa mestaruutta, Hill totesi Sky Sports Newsin mukaan.

Hill kokee, että Mercedeksen autossa on potentiaalia ja tallilla on kyky kaivaa se esiin. Mersun ja Hamiltonin kannalta olisi toivottavaa, ettei auton suunnittelussa olisi tehty perustavanlaatuista virhettä.

– Tästä tulee pitkä taistelu. Emme muista muutamaa alkukauden kisaa, kun saavutamme kauden puolivälin. Tässä on mentävä 23 kisaa, Hill sanoo.

– Ja jos kärjen taistelu on tasainen useamman tallin välillä, eikä esiin nouse yhtä hallitsevaa tiimiä, niin tuskin kukaan pääsee isolle karkumatkalle. On erittäin todennäköistä, että Mercedes voisi päästä kärkikahinoihin, Hill järkeilee.

Saako Mersun väki Hamiltonin ajokin jälleen voittovireeseen?

Hill hehkuttaa Hamiltonin rauhallisuutta ja kypsyyttä hankalassa tilanteessa.

– Se on vaikuttavaa seurattavaa.