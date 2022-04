Ossi Oikarinen ruotii Australian GP:n uudistuksia.

Melbournen GP-rata on uudistunut.

Australian Albert Parkissa ajetaan F1-kisa ensi kertaa sitten kevään 2019.

Katuradan profiili on kuitenkin uudistunut merkittävästi. Useaan mutkaan on tehty muutoksia, ja keskisektori on käytännössä pelkkää kaasu pohjassa ajettavaa ränniä radalta poistetun shikaanin myötä.

Tällä viikolla selvisi, että Melbournessa tehdään myös historiaa. Avattavaa takasiipeä drs:ää, joka on ollut osa formula ykkösiä vuodesta 2011, saa käyttää peräti neljällä eri osuudella. Tämä on enemmän kuin koskaan aiemmin.

Drs-mittauspisteitä on kuitenkin vain kaksi, ja samasta mittauspisteestä avattavan takasiiven saa käyttöönsä kahdelle peräkkäiselle suoranpätkälle.

Tämä eroaa kauden kahdesta ensimmäisestä kisasta: sekä Bahrainissa että Saudi-Arabiassa oli peräkkäiset drs-suorat, joiden välissä oli kuitenkin myös mittauspiste.

– Sellainen kikkailu, jota esimerkiksi Saudi-Arabiassa nähtiin, ei nyt ole mahdollista, IS:n F1-asiantuntija Ossi Oikarinen toteaa.

Hän viittaa Max Verstappenin ja Charles Leclercin väliseen taisteluun kisan voitosta, jossa kuljettajat halusivat olla ennen pääsuoran drs-mittauspistettä kilpakumppaninsa takana saadakseen itselleen drs:n pääsuoralle.

Charles Leclerc ja Max Verstappen ottivat yhteen sekä Bahrainissa että Saudi-Arabiassa (kuvassa).

Pidätkö Australiassa tehtyä ratkaisua parempana, Ossi Oikarinen?

– On tämä parempi näin. Jää se kikkailu pois, mikä on hyvä. Huono puoli on se, että jos tulee drs-alueen ensimmäisellä suoralla ohitetuksi, takaisin edelle ei pysty kuittaamaan seuraavalla suoralla.

– Kuittausta joutuu odottamaan puolisen kierrosta. Hyvä kun kokeillaan, mutta en ole ihan varma, tuleeko tästä nyt sellainen ilmiö, että puolen kierroksen välein ohitellaan toisiaan.

Alkukauden aikana on nähty, että vaikka kuljettaja pääsisi toisesta ohi, karkuun ajaminen ja yli sekunnin eron tekeminen on vaikeaa. Drs:n saa avata, jos on alle sekunnin päässä vastustajasta.

–Odotan mielenkiinnolla, pystyykö nyt sitten toisella drs-alueen suoralla pääsemään riittävästi karkuun, että vastaohitusta ei tule puoli kierrosta myöhemmin, Oikarinen sanoo.

Albert Parkin radalla on nyt drs-alue käytännössä jokaisella vähänkään pidemmällä suoralla.

Mitä tästä pitäisi ajatella? Onko avattavasta takasiivestä tullut jo liian hallitseva osa modernia kilvanajoa?

Oikarinen muistuttaa nähdyistä uusintalähdöistä. Drs ei ole käytössä lähdön tai uusintalähdön jälkeisillä kolmella ensimmäisellä kierroksella tai sadekelillä.

– Jos katsotaan vaikka Saudien uusintastarttia, oikeastaan kukaan ei päässyt ohi. Imuefekti näillä autoilla on niin pieni. Jos ei olisi drs-siipeä, todennäköisesti ohituksia ei juuri nähtäisi.

– Näkisimme vain sitä jonossa-ajelua, josta kukaan ei pidä. Tämä on erittäin vaikea yhtälö.

– Mihin se veteen piirretty viiva vedetään? On hankala määritellä, mikä on oikea ja mikä väärä määrä drs-alueita. Varmasti jokaisella katsojalla ja kuljettajalla on omat mielipiteensä. En tiedä, onko oikeaa vastausta edes olemassa.

Moni – ainakin esimerkiksi tämän jutun kirjoittaja – näkisi mielellään formula ykköset, joissa ei olisi avattavaa takasiipeä. Jossa kyvyt niin puolustamiseen kuin ohittamiseen olisivat arvossaan ja jossa ohituksen eteen joutuisi tekemään töitä – mutta jossa niitä ja kovia taisteluita nähtäisiin joka viikonloppu.

Sellaisten autojen luominen on ilmeisen vaikeaa.

– Uusilla säännöillä on saatu autot, joilla voi seurata toista paremmin mutkissa. Imuapu on silloin kuitenkin heikompi. Fysiikan lait tulevat vastaan. Ei ole helppoa luoda autoja, joissa on paljon downforcea ja imuapua, mutta joista ei sitten tulisi likaista ilmaa taakse, Oikarinen ruotii.

– Tietysti voitaisiin hakea sellaiset autot kuin Formula Fordissa aikoinaan: ei siipiä lainkaan. Mutta ne olisivat paljon hitaampia. Kaikkea ei voi saada, Oikarinen linjaa.