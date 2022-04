Red Bullin pomo julisti näkemyksensä Mercedeksen yllättäneistä ongelmista: ”Olen täysin vakuuttunut siitä”

Mercedeksen ongelmien taustalla on asiantuntijoiden mukaan kaksi syytä.

Helmut Marko ei usko, että Mercedes on lyöty lopullisesti F1:n valtaistuimelta.

Red Bullin formulatallin neuvonantajan Helmut Markon mukaan vuosikaudet formula ykkösiä hallinnut Mercedes on vihdoin pudonnut samalle tasolle muiden kanssa.

– Vuoden 2013 moottorisääntöuudistusten jälkeen Mercedes oli hämmästyttävän ylivoimainen. He olivat kaksi sekuntia muita nopeampia, mutta eivät tietenkään näyttäneet sitä. Nyt erot ovat pienempiä, joten Mercedes ei voi juhlia vain nappia painamalla, Marko sanoi PlanetF1-sivuston mukaan F1:n saksankielisellä Youtube-kanavalla.

2014–2021 kahdeksan valmistajien MM-titteliä putkeen voittanut Mercedes on kahden kisan jälkeen jäänyt Ferrarista 40 pistettä. Kuljettajien pistetilastossa Mercedes-kaksikko George Russell–Lewis Hamilton on sijoilla neljä ja viisi.

Valmistajien MM-sarjaa johtavaan Ferrariin nähden selvästi heikomman voimanlähteen kehittänyttä Mercedestä on vaivannut myös W13-auton niin kutsuttu ”pompottaminen”, eli tv-kuvissakin on näkynyt, kuinka auton meno ei ole tasaista. Ilmiö johtuu uusien F1-ajokkien downforce-ominaisuuksista.

– Olen täysin vakuuttunut siitä, että Mercedes tulee takaisin jos he saavat pompottamisen kuriin. Hamilton on yhdeksän pistettä Verstappenia perässä, se ei ole mitään. En ajattele tätä Mercedeksen aikakauden loppuna, mutta ehkä nyt taistelemme samalla tasolla, Marko arveli.

Sky Sportsin F1-asiantuntijan Anthony Davidsonin mukaan auton pomppinen selittää ”noin 99 prosenttia” Mercedeksen ongelmista. Hänen mukaansa ongelmaa ei voitu havaita simulaattorissa, joten se pääsi yllättämään Mercedeksen.

Davidsonin mukaan Mercedeksellä on ongelmia saada autoa oikeaan ajokorkeuteen, sillä auton madaltaminen vain pahentaa pomppimista. Mercedes kärsii nopeuden puutteesta, koska ei saa autoa oikealle korkeudelle.

– Esimerkiksi Red Bullin auton alla kipinöi, kun alusta raapii maata. Heidän autoaan on fyysisesti mahdoton saada enää matalammaksi. Luulen, että Mercedes haluaisi olla kuin Red Bull, mutta pomppiminen heikentää uskomattoman paljon ajomukavuutta ja nopeutta, Davidson kertoo.

Davidsonin mukaan ongelma vaivaa Mercedestä niin suorilla kuin kovavauhtisissa kaarteissa.

Mercedeksen W13 ei ole ollut F1-kauden onnistunein luomus.

Mercedeksen tehot ovat jääneet alkukaudesta Ferrarin ja Red Bullin varjoon, mihin Marko arvelee tietävänsä syyn.

– En tiedä tarkalleen, miksi Mercedes on jäänyt taakse, mutta looginen syy olisi, että sillä on jotakin tekemistä polttoaineen kanssa, Marko sanoi.

F1-sarjassa siirryttiin tänä vuonna E10-polttoaineeseen. E10:ssä on tavanomaisen polttoaineen seassa kymmenen prosenttia etanolia. Ennen kautta polttoainemuutoksen uskottiin johtavan voiman heikkenemiseen moottoreissa.

Alkukauden perusteella Ferrari ja Red Bull ovat onnistuneet kuromaan tehohävikin umpeen muilla keinoilla Mercedestä paremmin.

– Ongelmana on se, että Mercedes tietää autonsa potentiaalin. He tietävät, että auto voisi olla paljonkin nopeampi, mutta eivät pysty tekemään siitä haluamaansa. Se on kiehtova ongelma, tiivisti Davidson.