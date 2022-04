F1-tähden harvinainen ratkaisu sai maailmanmestarin ymmälleen: ”En ymmärrä”

Jenson Button ihmettelee Lando Norrisin valintaa.

Entinen F1-tähti Jenson Button ihmettelee, miksi McLarenin nuori tähtikuljettaja Lando Norris teki tallinsa kanssa niin pitkän jatkosopimuksen. Brittitalli McLaren kertoi helmikuussa, että Norris, 22, jatkaa sen kuljettajana vuoteen 2025 – siis kuluvan kauden ja kolme seuraavaa kautta.

Norris on ajanut McLarenilla kaudesta 2019 alkaen. Hän on osoittanut olevansa erittäin nopea kuljettaja, jonka aikana Carlos Sainz on jo viereltä siirtynyt Ferrarille ja nykyinen tallitoveri Daniel Ricciardo on jäänyt britin varjoon.

Norris on yltänyt keskikastin autollaan viidesti palkintokorokkeelle. Paras sijoitus tuli viime kaudella Monzassa, kun McLaren nappasi ikimuistoisen kaksoisvoiton.

Tällä kaudella tallin autojen vauhti on kuitenkin ollut heikkoa. Norris ei ole yltänyt kahdessa ensimmäisessä GP:ssä vielä aika-ajojen viimeiseen osioon, ja hän on sijoittunut parhaimmillaan vasta seitsemänneksi. Tuloksen takana Saudi-Arabiassa oli sitä paitsi edellä ajaneiden epäonnea.

Juuri tässä, McLarenin suorituskyvyn yllättävässä heikkenemisessä, piilee Buttonin kritiikin ydin.

– En ymmärrä, miksi Norris tekisi niin pitkän sopimuksen. Yllätyin. Tiedän, että jatkuvuus on hienoa urheilussa, mutta kuka tietää, mitä parin-kolmen vuoden päästä tapahtuu? Button kommentoi Sky Sportsille Racing News 365:n mukaan.

– En tunne ainuttakaan kuljettajaa, joka tekisi yli kahden vuoden sopimuksen tässä lajissa.

Button, 42, on F1:n maailmanmestari kaudelta 2009. Hän korostaa, että Norris voi luottaa siihen, että hänet kyllä haluttaisiin kahden kauden jälkeenkin.

– Hän saa kokemusta ja tulee nopeammaksi. Norris lähes voitti Venäjän GP:n viime kaudella. En vain näe syytä pitkälle sopimukselle, Button jatkoi.

F1-tähdistä myös Ferrarin Charles Leclerc ja Red Bullin Max Verstappen ovat tehneet pitkät sopimukset talliensa kanssa. Verstappenilla on kuitenkin sopimuksessaan väitetysti pykälä, jonka avulla hän pääsee tiimistä pois, jos auto ei enää olisi kilpailukykyinen.

McLarenin mukaan heidän ja Norrisin välisessä paperissa tällaista pykälää ei kuitenkaan ole kumpaankaan suuntaan.

Formuloiden MM-sarja jatkuu Australiassa ensi viikonloppuna. McLaren on valmistajien MM-sarjassa vasta kahdeksantena.