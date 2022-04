Max Verstappen latasi pisteliään kuitin Netflixille – vertasi huippusuosittua F1-sarjaa Kardashianeihin

Pierre Gasly liittyi hittisarjan kriitikoiden joukkoon.

Suoratoistopalvelu Netflixin hittisarja Drive to Surviven neljäs tuotantokausi on kerännyt kritiikkiä F1-kuskien parissa.

Yksi hittisarjan äänekkäimmistä kriitikoista on ollut hallitseva maailmanmestari Max Verstappen. Hollantilainen jättäytyi pois sarjan neljänneltä kaudelta.

– Näin sarjan hyödyt aluksi, koska sain lisää suosiota. Mielestäni sarja on kehittynyt siihen pisteeseen, että se on enemmän ”Keeping up with the Formula One world”, jos ymmärrätte viittauksen, Verstappen sanoi brittilehti Daily Mailin mukaan.

Pisteliäällä viittauksella Red Bull -kuski tarkoitti huippusuosittua Keeping Up With the Kardashians -realitysarjaa. Vuodet 2007–2021 pyörineessä Suomessa nimellä Kardashianit esitetyssä sarjassa seurattiin yhdysvaltalaisen seurapiiriperhe Kardashianien elämää – voimakkaan viihteellisellä tyylillä.

– Sen ei pitäisi mennä näin. Kausikoosteen tekeminen F1:sta itsestään olisi parempi. Mutta se on vain oma mielipiteeni, jota muiden ei tarvitse jakaa. En yksinkertaisesti tykkää olla sarjassa mukana, Verstappen jatkoi.

Myös Verstappenin entinen tallikaveri, nykyään AlphaTaurilla ajava Pierre Gasly esitti kriittisen mielipiteensä Netflixin F1-sarjasta.

– Osa kohtauksista on selvästi tehty sarjaa varten, Gasly totesi ja lisäsi puhuvansa vain omasta puolestaan.

Ranskalaiskuskin mukaan hän on kuitenkin tullut hyvin toimeen Netflixin väen kanssa.

– Mutta kuskina ei tietenkään halua tulla kuvatuksi erilaisena ihmisenä kuin on todellisuudessa. Luulen, että se on isoin asia, mitä pyydämme.

F1-kausi jatkuu tulevana viikonloppuna Australian GP:llä.