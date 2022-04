Lewis Hamilton sivalsi kritiikkiä Saudi-Arabiasta – sitten tuli kutsu öljymaan ministerin luokse

Saudi-Arabian urheiluministeri haluaa keskustella Lewis Hamiltonin kanssa.

Lewis Hamilton on kritisoinut vomakkaasti Saudi-Arabian ihmisoikeustilannetta.

F1-talli Mercedeksen tähtikuljettaja Lewis Hamilton ei pitänyt suutaan supussa Saudi-Arabian GP-viikonlopun aikana. Britti latasi rohkeasti näkemyksensä maan ihmisoikeustilanteesta jo vuosi sitten, eikä mieli ole muuttunut.

Radan lähelle osuneen pommi-iskun jälkeen seitsenkertainen maailmanmestari oli valmis lähtemään kotiin.

Lue lisää: Lewis Hamiltonin mitta tuli täyteen – haluaa kotiin Saudi-Arabiasta

Hamiltonin näkemykset eivät ole jääneet huomaamatta Saudi-Arabian hallinnossa. Autosport kertoo, että maan urheiluministeri – prinssi Abdulaziz Bin Turki Al-Faisal – kutsui brittikuskin juttutuokioon kanssaan.

– Näin Lewisin kommentit ja sen, että on ongelmia joidenkin Saudi-Arabian asioiden suhteen. Kerroin hänelle avoimesti ja suoraan, että hän voi puhua minulle. Istutaan alas ja keskustellaan ongelmista, jotta ymmärrämme toisiamme. On paljon asioita, joita ihmiset lukevat Saudi-Arabiasta, mutta he eivät tiedä kaikkea, Abdulaziz sanoo Autosportin artikkelissa.

Abdulazizin mukaan haluaa olla mahdollisimman avoin, kun puhutaan ulkopuolisten huolista valtion suhteen. Se on prinssin mukaan myös syy sille, maa haluaa järjestää F1-kisan kaltaisia urheilun suurtapahtumia.

– Olemme valmiita avoimeen keskusteluun. Meidän pitäisi istua yhdessä alas ja ymmärtää tilanne, koska tämä on meidän kaikkien asia. Siksi puhuin Lewisille suoraan ja sanoin, että olet erittäin tervetullut keskustelemaan epäilyksistäsi kanssani. Luulen että moni näistä asioista roihahtaa liekkeihin kommunikoinnin puutteen takia.

– En väitä että olisimme täydellisiä. En väitä että olisimme maailman paras maa. Meillä on kyllä ongelmamme. Mutta me ratkaisemme niitä ja edistymme niin nopeasti kuin mahdollista, Abdulaziz vakuuttaa.

Hamilton ajoi Saudi-Arabian GP-viikonlopun loppuun asti, mutta laihoin tuloksin. Britti sijoittui kilpailussa kymmenenneksi.

F1-sarjan seuraava osakilpailu ajetaan ensi viikonloppuna Australiassa.