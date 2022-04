F1-toimittaja Mervi Kallio muutti historialliseen arvotaloon – ”Vielä se ei tunnu kodilta”

Arvoasunto sijaitsee vanhassa Kadettikoulussa.

F1-toimittaja Mervi Kallio muutti tammikuun lopulla miehensä kanssa uuteen kotiin Helsingin Munkkiniemessä.

Vanhassa Kadettikoulussa sijaitseva arvoasunto oli niin haluttu, että ostajaehdokkaiden järjestettiin arvonta. Onni suosi Kalliota.

– Hyvin ollaan viihdytty. Tosin itse olen ollut niin vähän kotona, ettei se tunnu kodilta vielä, mutta ehkä se jossain vaiheessa alkaa tuntua, Kallio sanoo ja vähän naurahtaa.

Työ pitää hänet kiireisenä ja poissa kotoa. Kauden kaikki F1-osakilpailut kiertävä Kallio suuntaa ensi viikolla Australian Melbourneen, jossa ajetaan kauden kolmas GP-viikonloppu.

Paljon julkisuutta saanut Munkkiniemen pensionaatti on vuonna 1918 valmistunut jugendtalo. Ennen Kadettikoulua siinä toimi hotelli. Myöhemmin se on ollut valtion virastorakennus.

– Tykkään vanhoista taloista. Niissä on oma makea tunnelmansa, Kallio sanoo.

– Tässä talossa on jännittävä kontrasti, kun se on ihan vanha talo, mutta sisältä kaikki on tehty ihan uusiksi.