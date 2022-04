F1-toimittaja Mervi Kallio kantoi isoa salaisuutta vuoden ajan – ”Mietin, olenko tehnyt idioottimaisen päätöksen”

Formula ykkösten suosittu varikkotoimittaja Mervi Kallio myöntää pelänneensä, oliko MTV:ltä lähtö hirveä virhe.

Viime viikonloppuna formulatoimittaja Mervi Kallio pyöri epäuskoisena Jeddan varikolla Saudi-Arabiassa.

Pimeälle taivaalle oli kohonnut savupilviä ja liekkejä. Ohjusisku, kertoivat uutiskanavat. Mutta F1-sarjan viralliset tahot pysyivät hiljaa. Kukaan ei sanonut yhtään mitään.

– Sitten Suomesta alkoi tulla huolestuneita viestejä, että oletteko te kunnossa, Viaplayn tiimiin kuuluva Kallio kertoo.

Kallio ja hänen suomalainen kuvaajansa olivat kunnossa, kuten olivat kaikki muutkin formulaihmiset. Ohjus osui öljynjalostamoon noin kymmenen kilometrin päässä rata-alueesta. Uutistoimisto Reutersin mukaan räjähdys oli Jemenin huthi-sissiryhmän operaatio.

Epätietoisuuden keskellä Kallio paiski 18-tuntisen työpäivän aina aamuneljään asti, kun hän yritti selvittää kuljettajien ja tallipäälliköiden tuntoja ja ajatuksia.

Ja sitä, mikä kisaviikonlopun kohtalo olisi.

– Missään vaiheessa ei ollut turvaton olo. Enemmänkin se kaikki tuntui epätodelliselta.

Ohjus osui öljynjalostamoon noin kymmenen kilometrin päässä Jeddan rata-alueesta Saudi-Arabiasta.

Savu nousi taivaalle sakeana vielä seuraavana päivänä.

Kisa päätettiin ajaa, vaikka sisimmässään kuskit halusivat päästä mahdollisimman nopeasti maasta pois. F1-pomot selittivät hymyssä suin kameroille kaiken olevan kunnossa, mutta haastatteluita tehnyt Kallio huomasi rivien välistä, mistä oikeasti oli kyse.

– Kaikkihan sen tajuavat, että se on vain raha, hän sanoo.

– He eivät vain uskaltaneet tehdä sitä päätöstä, että lähdetään pois. Saudit maksavat yhdestä kisasta niin paljon.

Median edustajille tarjottiin mahdollisuutta lähteä kotiin. Saksan tv:n asiantuntija, entinen formulakuski Ralf Schumacher lähti toimittaja-aisaparinsa kanssa heti.

Kallio jäi Jeddaan, mutta erilaiset ajatukset pyörivät hänen päässään.

– Siinä alkoi ajatella isompaa kuvaa. Kaikki ne ihmiset, jotka asuvat siellä. Ne epäkohdat ja ihmisoikeusongelmat. Edellisellä viikolla siellä oli teloitettu 80 ihmistä. Ja sitten autot ajavat rataa ympäri ja tehdään hirveää show’ta.

– Eikä kisan jälkeen riitä yksi ilotulitus, vaan tarvitaan kaksi megalomaanista ilotulitusta. Maailma on kiero, Kallio sanoo.

Epäkohdistaan huolimatta formula 1 on yksi suomalaisten suosikkilajeista, jota myös Kallio rakastaa. Hän on viime vuosina tullut tunnetuksi MTV:n aurinkoisena varikkoreportterina. Kun F1-sarjan tv-oikeudet siirtyivät mediakonserni Nent Groupille, oli Kallio ison päätöksen edessä.

Jäädäkö Maikkarille urheilutoimittajaksi, vai siirtyäkö Viaplaylle jatkamaan formularaportointia. Viaplay kuuluu Nent Groupiin.

– Minun piti tehdä se päätös jo viime vuoden alussa – ja se oli tosi vaikeaa. Silloin kaikki tuntui niin kaukaiselta. Olin ollut melkein 14 vuotta Maikkarilla ja tunsin sen kodikseni. Siellä olin oppinut kaiken, minkä osaan, hän sanoo.

Lopulta päätös lähteä syntyi.

– Ajattelin sen puhtaasti sitä kautta, että formulat on se, mistä edelleen inspiroidun ja mitä tykkään eniten tehdä.

– Joskus pitää myös uskaltaa lähteä. Aina ei voi jäädä.

Saudi-Arabian GP:n voitti Red Bullin Max Verstappen (kuvassa keskellä), Ferrarin Charles Leclerc (vas.) ja Carlos Sainz (oik.) olivat toinen ja kolmas.

Kun Kallio oli päätöksensä tehnyt, siitä oli vaikea pysyä vaiti. Arki MTV:llä jatkui normaalisti. Siirto täytyi kuitenkin pitää visusti salassa kokonaisen vuoden ajan.

Asiasta tiesivät vain läheiset pomot, äiti, puoliso ja niin ikään Maikkarilta Viaplaylle vaihtanut F1-selostaja Niki Juusela.

– Olen sellainen, että hölötän aina omia juttujani, ja sitten moni kysyi, että mitä teen, kun formulat siirtyvät toiselle kanavalle, Kallio hymähtää.

Hän ei voinut kuin kierrellä ja esittää tietämätöntä, vaikka mieli teki huutaa uutinen julki.

– Se siirtymäaika oli niin pitkä, että välillä mietin, olenko tehnyt ihan idioottimaisen päätöksen. Mitä jos minua kaduttaakin?

Pelko pois. Jo kahden kisaviikonlopun jälkeen Kallio on huomannut nauttivansa yhä työstään ja saavansa siitä mitä suurimman täyttymyksen. Viaplayn tiimissä hän saa toteuttaa itseään varsin vapaasti.

– Parasta palaute on se, kun katsojilta tulee viestiä, että ihan kuin he olisivat olleet meidän kanssamme siellä kisareissulla mukana, Kallio sanoo hymyillen.

– Sitten olen onnistunut siinä tunnelmanvälittämisessä, ja se on tosi makeata.

Kallio matkustaa tällä kaudella paikalle jokaiseen 23 osakilpailuun. Matkapäiviä kertyy vuoden aikana jopa 150.

Tarkoin varjellussa F1-maailmassa hän tietää, miten pitää toimia, että maailmantähtien haastatteluiden saaminen Suomen telkkariin onnistuu.

– Siellä pitää olla tosi diplomaattinen mutta myös jämäkkä. Koska jos ei vaadi ikinä mitään, ei kukaan mitään annakaan.

Mervi Kalliolla on taustallaan 20 vuoden työura lentoemäntänä, mistä hän uskoo olevan hyötyä F1-varikolla. Hän osaa kohdata ja käsitellä erilaisia ihmisiä – ja voittaa heidät puolelleen positiivisella otteellaan.

– Olen myös luonteeltani sellainen, etten ole koskaan fanittanut ketään, Kallio sanoo.

– Olen tosi kiinnostunut kaikista ihmisistä, taustoista riippumatta.

Mervi Kallio sai Yhdysvaltain entiseltä presidentiltä Bill Clintonilta haastattelun Austinin lähtösuoralla vuonna 2017. Clinton jakoi palkinnon kisan voittaneelle Lewis Hamiltonille. Podiumilla myös kisan kolmonen Kimi Räikkönen.

Yksi haastateltava tosin sai hänet yllätettyä: Yhdysvaltain entinen presidentti Bill Clinton Austinin lähtösuoralla vuonna 2017.

– Hänellä oli siinä miljoona turvamiestä, jotka olivat, että ei, ei, ei hän anna haastattelua.

Kallio jäi kuitenkin odottamaan tilaisuuttaan ja pänttäsi mielessään, miten hän puhuttelisi Clintonia.

– Yhtäkkiä hän kääntyi minun puoleeni ja sanoi ”hi, how are you doing”. Olin kauheasti miettinyt, miten lähestyn häntä, ja sitten hän pääsi yllättämään. Kakistelin siinä vähän. Miten asiat voivatkin kääntyä noin, Kallio naurahtaa.

Haastattelu toteutui.

Moni varmasti vaihtaisi mielellään paikkaa Kallion kanssa, sillä hän elää unelmaansa F1-maailman hienoissa pyörteissä. Kaikella on kuitenkin aina hintansa. Kallion henkilökohtainen elämä on täysin riippuvainen formuloiden aikataulusta.

Ystävien juhlia ja merkkipäiviä jää väkisin välistä.

– Mutta totuin tähän oikeastaan jo lentoemäntänä, hän tuumaa.

– Tässä on niin paljon makeita asioita, etten koe, että joutuisin luopumaan mistään. Päinvastoin koen olevani tosi etuoikeutettu, kun saan tehdä tätä. Tämä on aivan parasta.

