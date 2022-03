Lewis Hamilton avautui Instagramissa henkisistä ongelmistaan – lähetti tsemppiviestin 27 miljoonalle seuraajalleen

Lewis Hamilton julkaisi Instagramissa tunteikkaan viestin.

Formula ykkösten uuden kauden vaisusti aloittanut maailmanmestariehdokas Lewis Hamilton avautui järkkyneestä mielenterveydestään torstaina Instagramissa.

37-vuotias brittikuljettaja on ollut alkukaudesta vaikeuksissa Mercedeksellään, jonka puhti ei tällä hetkellä riitä vastaamaan Red Bullin ja Ferrarin vauhtiin.

– Vuoden alku on ollut vaikea kaiken ympärillä tapahtuvan takia. Minulla on ollut päiviä, jolloin on ollut vaikea pysyä positiivisena. Olen paininut henkisen puolen ja tunneasioiden kanssa jo pitkään, Hamilton kirjoitti Instagramin tarinaosiossa julkaisemassaan viestissä.

Hamiltonin viime kausi päättyi katkeraan viimeisen kierroksen tappioon maailmanmestaruustaistossa Max Verstappenia vastaan. Tuomarifarssiksikin nimetyn tapahtumasarjan jälkeen Hamilton piti kuukauden päivät hiljaiseloa.

Mediassa uumoiltiin tuolloin jopa Hamiltonin lopettamisaikeilla kesken sopimuskauden.

– Kerron teille, että on ookoo tuntea juuri niin kuin tunnette. Tietäkää se, että ette ole yksin ja me kestämme tämän! Hamilton tsemppasi 27,4 miljoonaa seuraajaansa.

– Ystäväni muistutti minua tänään, että olen voimakas ja pystyn siihen, mihin ikinä ryhdyn. Muistetaan olla kiitollisia jokaisesta uudesta päivästä. Rakkautta ja valoa, Hamilton viestitti.

Hamiltonin fanitili jakoi Twitterissä britin tunteikkaan viestin kokonaisuudessaan.

F1-kauden avauskisassa Bahrainissa Mercedeksen kuljettaja taisteli tiensä palkintopallille molempien Red Bullien keskeyttämisten seurauksena.

Viime viikonloppuna Saudi-Arabiassa Jeddan katuradan läheisyydessä tehdystä ohjusiskusta järkyttynyt seitsenkertainen maailmanmestari kertoi kesken kisaviikonlopun, että odotti jo pääsevänsä kotiin.

Saudi-Arabiassa Hamilton jäi kymmenenneksi.

Kuljettajien MM-sarjassa Hamilton on kahden kilpailun jälkeen viidentenä. Sarjan kärkinimi Ferrarin Charles Leclerc johtaa Hamiltonia jo 29 pisteellä.

Seuraava osakilpailu ajetaan ensi viikonloppuna Australiassa.