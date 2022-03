F1-pomo täräytti rivon letkautuksen – yritti korjata sanojaan samantien

Haasin tallipäällikkö iski jälleen.

Haasin tallipäälliköllä Günther Steinerilla, 56, on riittänyt aihetta riemuun. Yhdysvaltalaistalli nappasi sunnuntaina jo kauden toisen pistesijan, kun kuskiksi palannut Kevin Magnussen, 29, ajoi Saudi-Arabiassa yhdeksänneksi.

Reilua viikkoa aiemmin tanskalainen ylitti Bahrainin maaliviivan viidentenä.

Haas on nyt kerännyt 12 pistettä valmistajien välisessä MM-taistossa. Tulos on nostanut amerikkalaistallin listauksen viidennelle sijalle.

Viime kaudella Haas jäi listauksen viimeiseksi ja oli ainut talli, joka ei onnistunut keräämään itselleen yhtäkään pistettä.

Kahden pistesijan turvin Haasin tallipäällikkö Steiner uskaltaa jo vähitellen heittää vitsiä viime vuoden onnettomasta menestyksestä, kertoo brittilehti Daily Mail.

– Aina pettyy, sillä aina sitä haluaisi maksimimäärän pisteitä. Mutta kun sitä ajattelee tarkemmin, koskaan ei kuitenkaan voi olla liian ahne. Viime vuonna olisin pannut koko varikkoa kahdesta pisteestä, italialaisamerikkalaisen kerrotaan letkauttaneen.

Brittilehden mukaan Steiner yritti ottaa sanomisiaan samantien takaisin. Hän väitti sanoneensa, että olisi voinut halata koko varikkoa kahdesta pisteestä.

Vaikka Haasin kausi on startannut odotettua paremmin, talli ei ole säästynyt vastoinkäymisiltä. Yhdysvaltalaistallin saksalaiskuski Mick Schumacher, 23, täräytti lauantain aika-ajossa täydellä vauhdilla ratakaiteeseen.

Michael Schumacherin poika lähetettiin helikopterilla sairaalaan, mutta hän selvisi kolaroinnista ilman suurempia vammoja.

Steiner vahvisti Schumacherin olevan kunnossa ja kertoi, että tämä nähdään radalla Australian GP:ssä.

– Hän on kunnossa kilpaillakseen Melbournessa. Auto on valmis ja myös hän on valmis, joten en näe asiassa ongelmaa, Daily Mail kertoo Steinerin todenneen.

Haasin tallipäällikkö tunnetaan reteistä letkautuksistaan. Keväällä 2021 Steiner kertoi siistineensä kielenkäyttöään, jotta hän pystyy tukemaan tallin kuljettajia paremmin.

– Se on vaikeaa joskus, koska väärät sanat voivat saada aikaan vääriä asioita. Minulle suurin haaste on antaa nuorille kuljettajillemme itseluottamusta siten, että he pystyvät tekemään työnsä itseensä luottaen, Steiner kertoi In the Fast Lane -podcastissa.

