Miksi Max Verstappen ja Charles Leclerc hidastelivat ennen suoraa kuin hiihtäjät mäen päällä? Asiantuntija kertoo F1:n ”viivakikkailusta”

Saudi-Arabian GP:ssä nähtiin erikoinen tilanne, kun kärkikuljettajat välttelivät mutkaan ajamista piikkipaikalla.

F1-sarjan kauden toinen kisaviikonloppu Saudi-Arabian Jeddassa huipentui Red Bullin Max Verstappenin ja Ferrarin Charles Leclercin hurjaan kaksinkamppailuun osakilpailun voitosta. Maaliviivan ylitti ensimmäisenä lopulta Verstappen.

Kaksintaistelussa korostui melko uusi ulottuvuus: Verstappen ja Leclerc kisasivat aika ajoin viimeisessä kurvissa ennen pääsuoraa siitä, kumpi tulee DRS-viivan kohdalle jälkimmäisenä. Viivalle jälkimmäisenä tuleva saa avata seuraavalla suoralla takasiipensä ohittamista helpottaakseen.

Molemmat jarruttivat samassa kohdassa päästääkseen toisen edelleen. Kikkailu toi mieleen hiihtokisan. Hiihdossa tietyillä reiteillä nähdään tilanteita, joissa stadionille laskettaessa kukaan ei halua ampaista alamäkeen ensimmäisenä, vaan peesihyötyä haikailevat kisaajat liki pysähtyvät mäen päälle.

Tilannetta edeltävällä kierroksella Leclerc oli ensin antanut Verstappenin ohittaa. Leclerc pääsi kuittaamaan tilanteen heti perään tulleella seuraavalla DRS-alueella. Monacolainen siis pelasi itsensä asemaan, jossa sai avata oman DRS-siipensä jälkimmäisellä suoralla.

IS:n F1-asiantuntija Ossi Oikarinen huomauttaa, ettei ilmiö ole täysin uusi. Viime vuonna samalla Jeddan radalla nähtiin vastaavaa kikkailua Lewis Hamiltonin ja Verstappenin välisessä taistelussa.

– Kun Verstappenin piti oikaisun takia päästää Hamilton ohi, Hamilton ajoi perään juuri sen takia, kun he kikkailivat sillä viivalla. Noin selkeästi sitä ei kuitenkaan ole näkynyt montaa kertaa.

Viime vuonna Verstappen nahisteli Jeddan radalla Lewis Hamiltonin kanssa.

Aerodynamiikan uudistusten jälkeen autoilla on helpompi ajaa kovaa toisen auton perässä. Näin ollen Jeddan kaltaisilla radoilla, joilla on perättäisiä DRS-alueita – joilla takasiiven saa avata – ohitusten nopeita kuittauksia nähtäneen jatkossakin.

– Näitä tullaan tällä kaudella varmasti näkemään, koska halutaan varmistaa, että saadaan hyökkäysetu viimeiselle suoralle, että kaveri ei pääse kuittaamaan takaisin. Tämä samahan nähtiin jo ekassa kisassa Bahrainissa, Oikarinen näkee.

– Jos on kaksi perättäistä DRS-aluetta, kuten monella radalla on, tuo teema toistuu varmasti tässä vuoden aikana. Siinä ensimmäisellä alueella jos joku pääsee ohi, kuittaaminen takaisin on mahdollista, jos ajetaan niin, että ei kikkailla sen viivan kanssa.

Jokaisessa kisassa näihin tilanteisiin ei ajauduta, sillä radat ovat erilaisia. Oikarinen ei pelkää, että jatkossa kaikki ohitukset pystyttäisiin kuittaamaan heti seuraavalla suoralla.

– Ei se ihan automaatti ole, että jos ekalla suoralla menee ohi, niin tokalla tulee aina takkiin. Joillakin radoilla – kuten tuolla Saudeissa – se kuittaaminen on vähän helpompaa. Myös renkaat ovat yksi vaikuttava tekijä.

Tämä asetelma luo kisoihin kuitenkin kauden alun perusteella kiinnostavia taistelupareja ja värikästä kilvanajoa. Toisaalta autoihin sääntöuudistusten kautta tehdyt muutokset näkyvät tietyissä tilanteissa myös toisella tavalla.

– Yksi asia, joka on vähän muuttunut, on että uusintastarteissa ei ole nähty niin paljon tapahtumia kuin aiemmin. Kun autot eivät aerodynamiikan muutosten takia tee niin isoa reikää ilmaan, niin imuapua on vaikeampi saada ilman DRS-siiven käyttöä. Ehkä nämä uusintastartit turva-auton takaa sitten vähän rauhoittuvat. Tapahtumat alkavat taas, kun saadaan DRS-siipi käyttöön, Oikarinen pohtii.

Myös Saudi-Arabian GP:ssä Verstappen onnistui lopulta ohittamaan Lecelercin niin, että tämä ei pääsyt sitä enää kuittaamaan. Kolmanneksi ajoi Ferrarillaan Carlos Sainz. Kisaa alusta asti johtanut Red Bullin Sergio Perez tippui neljänneksi, kun turva-auto sotki hänen kisansa.

Valtteri Bottas ajoi Alfa Romeollaan hyvää kisaa ja oli yltämässä komeasti pisteille, kunnes auton ylikuumeneminen pakotti suomalaisen keskeyttämään.