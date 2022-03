Tuleeko F1-kaudesta kahden kauppa? Ossi Oikarinen huomauttaa: ”Se voi vielä muuttua”

Pikkupojasta asti toisiaan vastaan ajaneet Max Verstappen ja Charles Leclerc ovat säkenöineet F1-kauden alussa.

1–1.

Se on nyt tilanne Charles Leclercin ja Max Verstappenin välisissä taisteluissa. MM-sarjassa Leclerc johtaa kuitenkin Ferrarin toista kuljettajaa Carlos Sainzia 12 pisteellä ja Verstappenia 20 pisteellä – hollantilainen joutui kauden avauksessa Bahrainissa lopulta keskeyttämään.

Bahrainissa väännön edukseen kääntänyt Leclerc joutui Saudi-Arabiassa taipumaan viime hetkillä. Verstappen tuli tiukan kamppailun jälkeen ohi ja sai vastustajansa voimattomaksi.

Verstappenin ensimmäinen ohitus Leclercistä oli saman tyyppinen kuin Bahrainissa: Ferrarin monacolaistähti itse asiassa antoi kärkipaikan tarkoituksellisesti Verstappenille, koska tiesi, että näin hän saisi avattavan takasiiven drs:n käyttöönsä radan pitkällä pääsuoralla.

Charles Leclerc ja Max Verstappen tarjosivat taas huippuviihdettä.

Leclerc nousi takaisin kärkeen. Hän toisti tempun vielä kerran – ja onnistui.

Mutta lopulta Verstappen oli vahvempi.

– Palkinnot jaetaan vasta lopussa. Mielestäni Verstappen ajoi lopun paremmin, IS:n F1-asiantuntija Ossi Oikarinen kommentoi.

– Se niin sanottujen shakkiliikkeiden pelaaminen oli hienoa katseltavaa.

Kisa oli muutenkin erittäin viihdyttävä. Radalla nähtiin lukuisia kovia kamppailuja. Kenties rajuin otatus nähtiin Alpinen Fernando Alonson ja Esteban Oconin välillä kisan alkuvaiheessa. Ocon meni äärirajoille rajuissa liikkeissään, ja kun kamppailua oli katsottu riittävän pitkään, talli käski Oconia pitämään paikkansa.

Siinä hän ei onnistunut. Vaikka Ocon pysytteli Alonson takana, Valtteri Bottas pääsi iskemään ohi.

– Näimme todella hyvää kilvanajoa. Uusien sääntöjen mukaan rakennetut autot toimivat hienosti, ja kilpailun dynamiikka on muuttunut aika huimasti viime vuodesta, Oikarinen sanoo.

– Autot ovat hyvinkin erilaisia, ja näemme ihan eri lailla taisteluita, ohituksia ja paikkojen vaihtoa.

Tätä toivottiin. Mutta uskalsiko monikaan odottaa näin isoa parannusta?

– Osasin odottaa parempaa, mutta on se ollut positiivinen yllätys, miten iso askel tämä on ollut oikeaan suuntaan.

Bottas oli ajamassa kauden avauskisan tapaan pisteille. Hän joutui kuitenkin keskeyttämään ja kertoi syynä olleen ylikuumeneminen.

– Voi olla, että esimerkiksi vedenpaineet katoavat jäähdytysjärjestelmästä tai jäähdytin on rikkoutunut. Tiimi tietenkin pysäyttää auton, sillä moottoreita ei ole ylimääräisiä, jos tiedetään, että se ei kuitenkaan kestäisi maaliin asti. Turha siellä on silloin pyöriä, Oikarinen ruotii.

Bottas oli aika-ajoissa kahdeksas.

– Valtterin viikonloppu oli erittäin vahva. Auto näyttää hyvältä, ja heillä on hyvä meininki.

Suomalaisen entinen tallitoveri Lewis Hamilton oli Mercedeksellään aika-ajoissa vasta 16:s.

Hamilton oli kisassa noussut 10:nneksi, kun Nicholas Latifi ajoi seinään aiheuttaen turva-auton. Se maksoi niin Hamiltonille kuin Haasin Kevin Magnussenillekin. He olivat lähteneet kisaan kovalla rengasseoksella.

Kisassa on käytettävä vähintään kahta eri seosta, mutta pehmeämpiin renkaisiin vaihtaminen ei siinä vaiheessa kisaa mitä ilmeisemmin ollut vaihtoehto.

Myöhemmin radalle tuli vielä virtuaalinen turva-auto, jolloin Hamilton olisi voinut ottaa hyötyä irti varikkopysähdyksestä, mutta hän ei päässyt pysähtymään. Varikkosuoran oli suljettuna, kun Fernando Alonson ja Daniel Ricciardon autot olivat pysähtyneet sen sisääntulon tuntumaan.

– Se lähti menemään pieleen jo treeneistä. Vaikealta näytti myös aika-ajoissa. He varmaan kokeilivat riskillä jotain säätöjä, mutta se ei onnistunut. Kisassakaan heidän arpansa ei onnistunut, Oikarinen sanoo.

Lewis Hamilton oli maalissa 10:s.

George Russell ajoi toisella Mersulla hyvän viikonlopun ja oli viides.

Millä aikataululla Mercedes voi olla mukana kärkitaistelussa?

– Sitä on vaikea sanoa, mutta ehkä alkukesän kynnyksellä. Riippuu paljon siitä, miten he ovat paikantaneet ongelmansa ja saavat uusia palikoita. Ulkopuolelta sitä on hankala arvioida.

Oli miten oli, Oikarinen toppuuttelee vielä puhetta siitä, että kaudesta on tulossa Leclercin ja Verstappenin välinen näytös.

– Tällä hetkellä se näyttää siltä, mutta uusien autojen kehitystyö on erittäin nopeaa, joten se voi vielä muuttua.