F1-tuomio: Tämä mies on aivan väärässä paikassa – Valtteri Bottaksen tallin ilo oli ennenaikaista

Ilta-Sanomien F1-tuomio perkaa runsaasti tapahtumia sisältäneen Saudi-Arabian GP:n puheenaiheet.

FORMULA ykkösten kauden toinen osakilpailu ajettiin Saudi-Arabiassa. Ilta-Sanomien F1-tuomio vetää yhteen avauskisan suuret puheenaiheet. Raadissa ovat toimittajat Tommi Koivunen, Antti Salmensaari ja Eelis Vähätalo.

Tommi Koivunen

Tähti

Jo kartingissa toisiaan vastaan ajaneet Charles Leclerc ja Max Verstappen. Hieno näytelmä toisena viikonloppuna putkeen. Leclerc kyykytti Verstappenia taas 1. erässä ja taktisessa drs-ajamisessa, mutta tällä kertaa hollantilainen oli lopulta vahvempi. Tämä kaksikko ratkaisee MM-tittelin. Mainittakoon yhtenä viikonlopun tähtenä vielä Sergio Perez: uran 1. paalu ja vahva alku kisaan, sitten huonoa tuuria.

Leclerc ja Verstappen keskustelivat kisan jälkeen.

Puheenaihe

Kisa oli erinomainen ja radalla nähtiin upeaa vääntöä. Se kelpasi varmasti kisaisännille: laadukas kamppailu kärkipaikoista ja taaempana jättänevät varjoonsa tärkeämmät asiat eli keskustelun siitä, miksi formula ykköset kilpailevat Saudi-Arabian kaltaisissa maissa.

Moka

Tämä on nähty jo moneen kertaan, mutta todettakoon taas, että Nicholas Latifi on aivan väärässä paikassa. Miljardööri-isänsä rahojen turvin ajava Latifi täräytti seinään sekä aika-ajoissa että kilpailussa.

Päänahka

George Russell sai hätäistä kritiikkiä Bahrainin aika-ajojen jälkeen. Erittäin lahjakas ja laadukas brittikuljettaja näytti nyt taitonsa. Hieno veto aika-ajoissa ja vahva kisa yksinäisenä sutena kahden kärkitiimin kuskien takana. Lewis Hamilton jäi varjoon.

Yllätys

Esteban Oconilla on aiempaa historiaa vastaavanlaisesta myllytyksestä Sergio Perezin kanssa. Yllätti silti nähdä, miten rajusti hän otti yhteen Fernando Alonson kanssa. Välit ovat aiemmin olleet hyvät, mutta miten Alpinen veljesten suhde kehittyy tästä?

Alpinet ottivat rajusti yhteen.

Antti Salmensaari

Tähti

Maailmanmestari Max Verstappen näytti viimeisten kierrosten aikana pienen hetken malttamattomalta juniorikuskilta, jonka oli päästävä Charles Leclercin ohi nyt eikä kohta. Verstappen oppi yhden liian aikaisin tehdyn ohituksen jälkeen ”pelaamaan peliä” ja kontrolloi toistamiseen kärkipaikan saatuaan kisaa ruutulipulle asti.

Puheenaihe

Muuttunut ”kilvanajon dynamiikka”, kuten asia Viaplayn lähetyksessä komeasti muotoiltiin. Sääntömuutosten vaikutusta epäiltiin, mutta muutosten jälkeen nykyformuloilla pystyy aidosti seuraamaan toista autoa. Ohitusta seuraa yhä useammin vastaohitus ja kuljettajat joutuvat jopa miettimään, koska ohitus kannattaa tehdä. Upeaa.

Moka

Jeddan katuradalta voitiin perjantaina havaita ohjusisku jo toista vuotta putkeen, mutta se ei F1-sirkusta heilauttanut. Koronavirus sai ensimmäisellä yrittämällä F1-sarjan polvilleen neljäksi kuukaudeksi – kymmenen kilometrin päähän radasta osunut ohjus aiheutti päättäjissä vain olankohautuksen. Syytä lienee turha avata.

Päänahka

F1-insinöörit ottivat jälleen kerran voiton vakavasta turmasta. Mick Schumacher sai aika-ajoissa 33 G:n tällin törmättyään betonimuuriin auton kylki edellä. Formulan haurainkin kohta kesti osuman niin, että Schumacher viestitti jo samana iltana olevansa kunnossa. Insinöörien ansiosta Jeddan kaltaisissa katuränneissä voidaan edes ajaa.

Yllätys

Alfa Romeon viikon takainen ilo molempien autojen saamisesta pisteille oli ennenaikaista. Valtteri Bottaksen auto hyytyi mystisellä tavalla kisan viimeisellä kolmanneksella ja Guanyu Zhoulla oli kisan aikana omat ongelmansa. Bottaksen ongelmat lähdöissä saattavat sittenkin olla tallin murheiden pienemmästä päästä.

Bottas joutui keskeyttämään.

Eelis Vähätalo

Tähti

Ferrari on voittanut viimeksi valmistajien mestaruuden kaudella 2008, ja kuljettajien mestaruuden kaudella 2007. Kauden ensimmäisten kilpailujen perusteella voisi ennustaa ainakin toisen kirouksen päättyvän. Ferrarin ja Charles Lecrecin unelmien tiellä näyttää olevan vain Red Bull ja Max Verstappen.

Puheenaihe

Vaikka F1 ei ole tunnettu ihmisoikeuksien puolustaja, luulisi sitä kiinnostavan edes omien kuljettajien turvallisuus. Sarjan johto väitetysti painosti kuljettajia ajamaan radalla, jonka läheisyyteen tehtiin ohjusisku. Kuvaavaa tosin on myös se, että kuljettajat heräsivät vastustamaan GP:n järjestämistä vasta kun uhkana oli oma turvallisuus.

Moka

Näyttää siltä, että kahdesti viikonlopun aikana ulos ajaneesta Nicholas Latifista on tulossa Nikita Mazepinin manttelinperijä kolaroivana miljardöörin kauhukakarana. Latifin miljardööri-isä Michael osti muutama vuosi sitten kymmenen prosentin osuuden McLaren Groupista. Nähdäänkö poika vielä jonain päivänä brittitallissa?

Päänahka

Kevin Magnussen edusti yksinään Haasia sunnuntaina, ja jatkoi Bahrainissa nähtyjä hyviä otteita. Alkukauden sensaatio ajoi sijalle yhdeksän ja piti Mercedeksen Lewis Hamiltonin takanaan. Tuskin kukaan osasi odottaa tanskalaisen palaavan enää F1-sarjaan, saatikka ajamaan näin vakuuttavasti Haasin autoa.

Yllätys

Mercedeksen heikko vauhti kauden ensimmäisissä kilpailuissa on yllättänyt. Lewis Hamilton otti yhden MM-pisteen sijoittumalle kymmenenneksi. Sija on brittiläiselle harvinainen: viimeksi hänet on nähty kymmenentenä kauden 2012 Korean osakilpailussa.