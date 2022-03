Haas vahvisti – helikopterilla sairaalaan viety Mick Schumacher ei aja sunnuntaina

Haas-tallin mukaan Mick Schumacher ei aja sunnuntain kilpailussa.

Haas-tallin saksalaiskuljettaja Mick Schumacher ei aja sunnuntaina formula ykkösten Saudi-Arabian kilpailussa. Haas kertoi asiasta Twitter-tilillään.

– Tänään aika-ajossa tapahtuneen onnettomuuden takia Mick Schumacher ei aja sunnuntaina, Haas twiittasi.

Schumacher ajoi aika-ajojen kakkososiossa ratakaiteeseen ja aika-ajot keskeytettiin onnettomuuden takia tunniksi. Saksalaislehti Bildin mukaan Schumacher rysäytti betonimuuriin arviolta 270 kilometrin tuntinopeudesta.

Haas-kuljettaja vietiin radalta helikopterilla sairaalaan. Hän puhui ennen sairaalaan lähtöä äitinsä kanssa puhelimessa ja vaikutti selviävän tilanteesta niin säikähdyksellä kuin mahdollista.

Mick Schumacher vietiin helikopterilla jatkotutkimuksiin.

Jeddan katurata on yksi F1-sirkuksen nopeimmista – ja vaarallisimmasta. Schumacherin onnettomuus sattui samassa mutkayhdistelmässä, jossa perjantaina F2-luokan harjoituksissa turkkilaiskuljettaja Cem Bölükbasi ajoi ulos.

Turkkilainen menetti tajunsa kolarissa ja vietiin Schumacherin tavoin sairaalaan. Hän oli yön tarkkailussa, mutta myös Bölükbasin kisaviikonloppu päättyi ennen F2-kilpailua.

Haas kertoi myös, että sunnuntain kilpailussa tallia edustaa vain yksi auto. Schumacherin auto romuttui lauantain kolarissa täysin. Haasin toinen kuljettaja Kevin Magnussen oli aika-ajoissa kymmenes.

– Kuulin, että Mick ei loukkaantunut, mikä on hyvä asia. Se on uskomatonta, kun näkee tuollaisen kolarin. On vaikuttavaa, että autot ovat niin turvallisia ja tuollaisen tällin jälkeen voi vielä kävellä, Magnussen sanoi Haasin verkkosivuilla.