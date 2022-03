Mick Schumacherin raju ulosajo hirvitti Mika Häkkistä – kommentoi Viaplaylla: ”Juolahti oma onnettomuus mieleen”

Mika Häkkinen muisteli lauantaina omaa onnettomuuttaan.

Haas-kuljettaja Mick Schumacherin raju onnettomuus Jeddan F1-aika-ajoissa meni syvälle Viaplayn formula-asiantuntija Mika Häkkisen tunteisiin. Kaksinkertainen maailmanmestari kertoi Viaplayn lähetyksessä Mervi Kallion haastattelussa, miten Schumacherin tälli toi mieleen Häkkisen oman onnettomuuden Adelaidessa 1995.

– Omalla kohdalla se on tapahtunut muutamaan otteeseen niin kovaa, että auto on mennyt kahtia. Itselläni oli kova onnettomuus 1995, kun auto meni kovaa sivuttain kylki edellä rengasvalliin, Häkkinen muisteli.

– Siihen aikaan ei ollut käytössä HANS-niskatukea, eikä minkäänlaisia suojia kypärän vieressä. Silloin niskat retkahtavat ja aivot heilahtavat. Silloin voi tulla pahaa vahinkoa. Kun näin Mickin onnettomuuden, niin automaattisesti juolahti oma onnettomuus mieleen, Häkkinen sanoi.

Häkkinen paiskautui Australian Adelaiden F1-aika-ajoissa punavalkoisella McLarenillaan ratavalliin noin 200 kilometrin tuntinopeudella. Häkkinen kärsi vakavia niskavammoja ja kallonmurtuman, mutta palasi kuin ihmeellisellä tavalla auton rattiin jo seuraavana vuonna.

– Onnettomuuteni vuonna 1995 oli niin helkutin paha, että se oli yksi syy päätökseeni lopettaa niin nuorena. Ei varmaan ole päivääkään, kun en asiaa (kolaria) miettisi, Häkkinen sanoi Ilta-Sanomille 2018.

Lauantaina Mick Schumacher rysäytti Saudi-Arabian GP:n aika-ajojen toisessa osiossa voimalla betonimuuriin. Saksalaiskuljettajaa hoidettiin pitkään radan varressa ennen kuin hänet toimitettiin jatkotutkimuksiin ja myöhemmin helikopterilla sairaalaan.

Haastatteluhetkellä Schumacherin tila huoletti Häkkistä.

– Totta kai tuli hänen isänsä mieleen, millaisessa kunnossa hän on. Ajattelin Mickin äitiäkin, jonka tapasin hetki sitten. Ajattelin, että nyt ei ole hyvä paikka, nyt on ihan hirveää. Onneksi kuulimme hyviä uutisia, että nuori mies on tullut tajuihinsa, Häkkinen sanoi.

Häkkisen kilpakumppani Michael Schumacher loukkaantui vakavasti lasketteluonnettomuudessa vuonna 2013. Koomaan vaipuneen Michael Schumacherin tilasta ei ole annettu virallisia tietoja vuosiin.