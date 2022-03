Saudi-Arabian F1-osakilpailua runnotaan läpi kauhun keskellä – Ossi Oikarinen valottaa, mitä taustalla tapahtuu: ”Siitä ei hirveästi isolle yleisölle puhuta”

Ilta-Sanomien F1-asiantuntija Ossi Oikarinen kertoo näkemyksiään Saudi-Arabian osakilpailusta.

F1-harjoituksia ajettiin perjantaina kauhun keskellä Saudi-Arabian Jeddassa. Muun muassa uutistoimisto AFP:n mukaan Jemenin huthikapinalliset kertoivat tehneensä perjantaina ohjus- ja drooni-iskun öljynjalostaja Aramcon tuotantolaitokseen, joka sijaitsee melko lähellä Jeddan F1-rataa.

F1-sarjan toimitusjohtaja Stefano Domenicali vakuutti toisten harjoitusten aikana, että viikonlopun ohjelma säilyisi muuttumattomana ja että kilpailun läpivieminen on turvallista. FIA:n ja F1-sarjan johto sekä kuljettajat ja tallipomot kokoontuivat keskustelemaan asiasta. Sitä ennen tallit olivat ilmoittaneet, etteivät kuskit anna perjantain harjoitusten jälkeen medialle haastatteluita. Kuljettajat ja tallit olivat myös pitäneet omia kokouksiaan.

Mediassa liikkuneiden tietojen mukaan ainakin osa F1-kuskeista on ollut kisaviikonlopun perumisen kannalla.

Ilta-Sanomien F1-asiantuntija Ossi Oikarinen painottaa, ettei ole turvallisuusasioiden asiantuntija. Hän kuitenkin arvioi ikävää tilannetta ja mekanismeja F1-sarjan päätöksien taustalla. Oikarinen on nyt Suomessa, eikä siis paikan päällä Saudi-Arabiassa.

– Heillä, jotka tekevät päätöksiä, on info riskitasosta. Heidän, jotka ovat siellä töissä, on pakko luottaa siihen, Oikarinen sanoo.

Kuskit ja tallipäälliköt pitivät perjantain ja lauantain välisenä yönä hätäkokouksen.

Oikarinen muistuttaa, että iskun taustalla oleva konflikti on ollut meneillään jo vuosia.

– Jos paikallinen hallituksen edustaja sanoo, että tässä ei ole mitään ja että tämä on hallussa. Keneen me sitten luotamme? Omaan fiilikseen asiasta vai sellaiseen joka siellä asuu ja joka on näiden asioiden kanssa paininut kymmenen viime vuotta paininut. Kuka on oikea sanomaan siitä, että missä se riski menee? Se tässä on se kysymys.

Oikarinen kertoo, että Saudi-Arabian viranomaisten, Kansainvälisen autoliitto Fian ja F1-sarjan johdon lisäksi riskianalyysiä turvallisuusasioista tekevät myös tahollaan sarjaan osallistuvat isot autonvalmistajat. Ja tätä riskianalyysiä on tehty myös etukäteen ennen kuin tietylle kisapaikalle mennään tai ennen kuin siellä on päätetty kisa järjestää.

– Taustalla on isoja autokonserneja. Esimerkiksi Mercedes ja Ferrarin kautta Fiat, ne tekevät myös omaa riskianalyysiään. Isot yritykset ovat tekemässä riskianalyysiä ennen kuin noille kisapaikoille mennään. Se tehdään taustalla, eikä siitä ikinä hirveästi isolle yleisölle puhuta, Oikarinen toteaa.

Jos F1-tallien työntekijöiden keskuudessa on vallalla henki, että Saudi-Arabiassa ei pitäisi ajaa ja työskennellä, niin pitäisikö nimenomaan kuljettajien astua esiin ja ilmoittaa mielipiteensä kisan perumisesta?

– Kuljettajat ovat tietysti näkyvimpiä ja saisivat helpommin asian tuotua esille. Uskon silti, että kaikilla paikan päällä olevilla työntekijöillä on kuitenkin mahdollisuus vaikuttaa.

Oikarinen huomauttaa, että yksilöt suhtautuvat vallitsevaan riskiin tai uhkaan eri tavoin. Hän on varma, että tallit kunnioittavat asiassa myös yksilön omaa harkintaa ja päätösvaltaa.

– Ihan varmasti, jos joku tallin henkilökuntaan kuuluva ilmoittaa tallipäällikölle, että hänellä ei ole hyvä olla ja hän ei halua työskennellä siellä, niin pääsee pois. Ei siellä ketään väkipakolla pidetä. Ei se mikään vankila ole, se on työpaikka.

Uskotko, että turvallisuusasioita tarkastellaan F1:ssä vastedes entistä tarkemmin?

– Ihan varmasti. Mutta jos ajatellaan viime vuotta Saudi-Arabiassa, niin samat asiat olivat esillä, mutta silloin kisaviikonlopun aikana ei tapahtunut mitään tällaista kuin nyt. Miten tämä nyt sitten muuttaa asenteita, kun tapahtuu tällaista? Uskon, että tämä aiheuttaa paljon keskustelua ja pohdintaa siitä, että minkälaisiin paikkoihin kisat viedään tulevaisuudessa. Onko ylipäätään järkeä viedä kisoja paikkoihin, joissa on aktiivisia konflikteja menossa?