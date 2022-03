Asiantuntija latasi suorat sanat Saudi-Arabian F1-kisasta: ”Mitä me yhä teemme täällä?”

Asiantuntija ja entinen F1-kuljettaja Ralf Schumacher kertoi näkemyksensä Saudi-Arabian osakilpailusta.

F1-harjoituksia ajettiin perjantaina kauhun keskellä Saudi-Arabian Jeddassa. Muun muassa uutistoimisto AFP:n mukaan Jemenin huthikapinalliset kertoivat tehneensä perjantaina ohjus- ja drone-iskun öljynjalostaja Aramcon tuotantolaitokseen, joka sijaitsee melko lähellä Jeddan F1-rataa.

F1-sarjan toimitusjohtaja Stefano Domenicali vakuutti toisten harjoitusten aikana, että viikonlopun ohjelma säilyisi muuttumattomana ja että kilpailun läpivieminen on turvallista. FIA:n ja F1-sarjan johto sekä kuljettajat ja tallipäälliköt kokoontuivat keskustelemaan asiasta. Sitä ennen tallit olivat ilmoittaneet, etteivät kuskit anna perjantain harjoitusten jälkeen medialle haastatteluita. Kuljettajat ja tallit olivat myös pitäneet omia kokouksiaan.

Tv-asiantuntija ja entinen F1-kuljettaja Ralf Schumacher, 46, kommentoi asiaa perjantaina tyrmistyneenä.

– Se (isku) on vain noin 20 kilometrin päässä. Ei tunnu kovin hyvältä ja jos se todella on hyökkäys, niin olen todella yllättynyt siitä, että mitä me yhä teemme täällä. Pitäisi pakata mahdollisimman nopeasti ja jättää tämä maa, Schumacher sanoi perjantaina Saksan Sky Sportsin mukaan.

Mediassa liikkuneiden tietojen mukaan ainakin osa F1-kuskeista on ollut kisaviikonlopun perumisen kannalla.