Paljastuksia Saudi-Arabian F1-kisan kulisseista: kuskit uhkasivat boikotilla, poikkeuksellinen hätäkokous jatkui yön pikkutunneille

F1-kuskit ilmaisivat huoliaan Saudi-Arabian GP:n turvallisuudesta.

Perjantaiset F1-harjoitukset Saudi-Arabian Jeddassa vedettiin läpi vakavien turvallisuushuolien keskellä.

Ensimmäisten harjoitusten loppuhetkillä Jeddan taivaalle nousi suuri musta savupilvi. Muun muassa uutistoimisto AFP:n mukaan Jemenin huthikapinalliset kertoivat perjantaina tehneensä ohjus- ja drooni-iskun öljynjalostaja Aramcon tuotantolaitokseen, joka sijaitsee runsaan kymmenen kilometrin päässä Jeddan F1-radasta.

Huoli levisi F1-varikolla. Mediatiedot kertoivat, että jotkut kuljettajista olisivat halunneet poistua Saudi-Arabiasta heti perjantaina. Myöhään perjantaina tallit ja kuskit pitivät kokousta, ja kokouksen jälkeen F1-sarjan toimitusjohtaja Stefano Domenicali kertoi kisaviikonlopun jatkuvan muutoksitta.

Varikolta raportoineet F1-sivustot ovat kuitenkin kertoneet, että Domenicalin ilmoituksen jälkeen kuskien ja tallien kokous jatkui. Autosportin mukaan Saudi-Arabian GP:n yllä leijui vahva perumisuhka, sillä kuskit uhkasivat boikotilla.

Perjantain ja lauantain välisenä yönä kuskien, F1-pomojen ja tallipäälliköiden kokous venyi yli nelituntiseksi. Autosportin mukaan kuskit esittivät vakavia huoliaan kilpailun läpiviemisestä ja turvallisuudesta.

Keskustelut jatkuivat paikallista aikaa kello 2.20:een.

– On epäselvää, minkälaisia vakuutuksia kuskeille annettiin ja minkälaisia tietoja he pyysivät, mutta loppujen lopuksi he ilmeisesti suostuivat ajamaan, Autosport kuvaa.

The Race -F1-sivusto kuvaili yön kokousta poikkeukselliseksi. Sivuston mukaan kuskit olivat olleet boikotin ja perumisen kannalla. Yön kokouksen jälkeen he olivat kuitenkin lopulta suostuneet ajamaan. Kun kuskit viimein poistuivat varikolta, kukaan heistä ei puhunut medialle.

The Racen mukaan F1-sarjan päätös kisaviikonlopun jatkamisesta perustuu paikalliseen tiedustelutietoon siitä, ettei itse GP olisi huthikapinallisten kohde. Myös radan turvallisuutta on lisätty.

Autosportin mukaan sarja sai paikallisilta järjestäjiltä lupauksen siitä, että ajaminen on turvallista.