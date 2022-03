Mervi Kallio raportoi F1-varikolta lähelle osuneen ohjusiskun jälkeen – paljasti Viaplaylla Lewis Hamiltonin reaktion

Mervi Kallio kertoi tunnelmia paikan päältä Saudi-Arabiasta Viaplayn lähetyksessä.

Vain runsaan kymmenen kilometrin päässä Jeddan F1-radasta tehtiin perjantaina ohjusisku. Kohteena oli öljyjalostaja Saudi Aramcon jakelulaitos.

Saudi Aramco on F1-sarjan yhteistyökumppani.

Toimittaja Mervi Kallio raportoi tunnelmia paikan päältä Saudi-Arabian Jeddasta Viaplayn tv-lähetyksessä.

Kun Viaplayn lähetys siirtyi Jeddaan, Kallio kertoi, että tallien kuljettajat ja tiimipäälliköt olivat juuri kokoontuneet keskustelemaan siitä, miten perjantain harjoitukset viedään läpi.

– Äsken, ennen kuin he menivät suljettujen ovien taakse, Lewis Hamilton katsoi taivaalle, että mikä on tilanne. Tiedetään, että Hamiton on ollut aika kriittinen, pitääkö Saudi-Arabiassa ylipäätään ajaa. Kaikki se, mitä täällä tapahtuu, ihmisoikeusasiat ynnä muut, joista hän viimeksi puhui tänään... ja nyt tapahtuu jotain tällaista, Kallio sanoi Viaplaylla.

Noin kello 19 Suomen aikaa tiedotettiin, että harjoituksia siirrettiin 15 minuutilla.

Kallio yritti haastatella lähetyksessä Haasin tallipäällikköä Günther Steineria ja Alfa Romeon kollegaa Frederic Vasseuria, mutta molemmat kieltäytyivät kommentoimasta järkkynyttä turvallisuustilannetta.

Myös kuljettajien suut pysyivät supussa.

Kallio vaikutti lähetyksessä tyyneltä. Tv-kuvien perusteella tunnelma varikolla oli muutoinkin rauhallinen.

– Me emme todella tunne oloamme turvattomaksi eikä täällä ole muutenkaan paniikkia. Ihmetyttää, ettei jaeta tietoa siitä.

– Onhan tässä sellainen asia, että jos joudutaan miettimään ohjusiskun pelossa, voidaanko ajaa vai ei, niin kyllähän yleensä safety first, ja pitäisi olla tietoa, että tämä on täysin turvallista. Tällaisesta asiasta ei pitäisi edes keskustella, Kallio sanoi Viaplaylla.

F1-toimittaja Chris Medland raportoi Twitterissä, että jotkut kuljettajat ovat epävarmoja siitä, haluavatko he ajaa viikonloppuna Saudi-Arabiassa. Kallio vahvisti tiedon Viaplayn lähetyksessä.

Kallion mukaan kuljettajat ovat huolissaan turvallisuudesta kisa-alueen ulkopuolella. Hän kertoi, että tiimien johtohenkilöt ja kuljettajat kokoustavat viikonlopun jatkosta toisten harjoitusten jälkeen.