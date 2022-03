Vihainen tallipomo haukkui omansa ikimuistoisesti maanrakoon – nyt F1:n surkea sylkykuppi on noussut takaisin huipulle

Haasin F1-tallin kauden avaus oli jymymenestys.

Yhdysvaltalaistalli Haas oli yksi suurimmista yllättäjistä, kun F1:n MM-sarja alkoi Bahrainissa viime viikonloppuna. Haasin palvelukseen palannut tanskalaiskuski Kevin Magnussen ylsi sensaatiomaisesti viidenneksi kisassa. Toinen kuljettaja Mick Schumacher oli lähellä MM-pisteitä. Vinhasti ajanut saksalainen oli 11:s.

Magnussenin sijoitus toi Haasille 10 pistettä MM-sarjaan. Se on merkittävästi isompi saalis kuin talli on saanut raavittua kasaan kahdella viime kaudella yhteensä. Vuosina 2020 ja 2021 pahasti alisuorittanut Haas sai vain kolme MM-pistettä.

Haas on noussut tuhkasta. Miten se on siinä onnistunut?

Talli ei ole aina ollut huono. Se debytoi F1:ssä vuonna 2016 ja oli neitsytkaudellaan valmistajien MM-sarjan kahdeksas 29 pisteellään. Vain kaksi vuotta myöhemmin se loikkasi keskikastiin. Kaudella 2018 kerätyt 93 pistettä oikeuttivat viidenteen sijaan ja taakse jäi esimerkiksi McLaren.

Alamäki alkoi kaudella 2019. Haasin autot olivat talvitesteissä hyvässä vauhdissa, mutta ongelmat alkoivat, kun autoa olisi pitänyt kehittää kauden mittaan. Mikään ei toiminut. Kuskeilla, Magnussenilla ja Romain Grosjeanilla, oli vaikeuksia pitää renkaita kunnossa kisoissa.

Netflixin dokumenttisarja Formula 1: Taistelu paalupaikasta näytti, miten kattila alkoi kiehua. Magnussen ja Grosjean törmäilivät keskenään ja suorapuheinen tallipomo Günther Steiner raivosi.

Steinerin aiempien kuolemattomien sanojen mukaan Haas ei näyttänyt rocktähdiltä vaan ”runkkareilta” ja ”pelleiltä”.

Haas nilkutti kaudella 2019 valmistajien MM-sarjan toiseksi viimeiseksi ja 29 pisteeseen. Kaksi seuraavaa kautta olivat vielä vaikeampia. Talli käytännössä taisteli olemassaolostaan taloudellisesti, kun pandemialama puraisi sitä poikkeuksellisen kovaa.

Viime vuonna rahallista helpotusta toi oligarkki Dmitri Mazepin, jonka ajotaidoiltaan kyseenalainen poika Nikita ajoi Haasia. Isä-Mazepin omistaa lannoitejätti Uralkalin. Uralkalista tuli Haasin pääsponsori ja talli ajoi kauden 2021 Venäjän lipun väreissä.

Haas antoi Mazepinin ja Schumacherin ajella varikon huonoimmilla autoilla ja panosti kulisseissa kaiken kauteen 2022, jolloin kulukatto ja sääntömuutokset tasoittaisivat voimasuhteita MM-sarjassa.

Sitten tuli maaliskuu 2022, Venäjä hyökkäsi Ukrainaan ja Haas sanoi sopimuksensa irti niin Nikita Mazepinin kuin Uralkalin kanssa. Kaiken kuohunnan jälkeen Magnussenin, joka hälytettiin pikavauhdilla muista kisaluokista takaisin F1:een, jättipaukku Bahrainissa tuli suurena yllätyksenä.

– Tämä on ollut ihan hullua. Hyppäsin F1-autoon, ajoin ulos tallista, olin aika-ajossa seitsemäs ja onnistuin täydellisesti kisassa. Talli ansaitsee tuloksen. He ovat tehneet pari vuotta rajusti töitä ja ottaneet lokaa niskaansa, koska he ovat keskittyneet vuoteen 2022. Nyt he saivat hyvän tuloksen, Magnussen sanoi Bahrainin GP:n jälkeen Planet F1:n mukaan.

Vastikään isäksi tulleella Kevin Magnussenilla oli syytä iloon myös kilparadalla.

Autosportin mukaan nousun taustalla on Ferrari, jonka asiakastalli Haas on. Ensinnäkin Haasin autoissa on Ferrarin voimanlähde, joka vaikuttaa uuden kauden alussa ylivertaiselta. Ferrarit ajoivat kaksoisvoittoon ja italialaisella voimanlähteellä varustettu Alfa Romeo saavutti kaksi pistesijaa avauskisasta.

Toiseksi Haas on saanut Ferrarilta paljon huippuinsinöörejä. Haas siirsi toimintansa ytimen Ferrarin luo Maranelloon, Italiaan. Ferrarin entinen pääinsinööri Simone Resta johti Haasin tämän kauden VF-22-auton kehitystä. Koska MM-sarjaan tuli kulukatto, Ferrari siirsi osan omista työntekijöistään Haasille.

– Jos lasketaan lisäykset meidän aerodynamiikkaosastolle, niin puolet työntekijöistämme ovat uusia. Uusia työntekijöitä on yli 100 henkilöä. Voitteko kuvitella, miten masentuneita he olivat viime vuonna, kun he katsoivat, miten meillä meni? Mutta he jatkoivat työntekoa ja kaivoivat meidät ylös kuopasta, Steiner kommentoi Autosportille.

– Tiesin, että meillä oli hyviä ihmisiä suunnittelutyössä. Luotin heihin. Simone ja koko tiimi jatkoivat työntekoa, kun kuskimme taistelivat sijoista 19 ja 20. He onnistuivat. Olen hyvin ylpeä ja onnellinen tallistamme.

Paljon uuden auton kehitystyöstä tehtiin todennäköisesti oligarkki Mazepinin rahoilla, mutta Ukrainan sota ja pääsponsorin vääjäämätön lähtö aiheuttavat yhä päänvaivaa tallipomo Steinerille. Miten Uralkalin jättämä rahareikä tukitaan? Paljonko Haasin omistaja, CNC-työstökoneita valmistavan Haas Automation -yhtiön perustaja, Gene Haas haluaa polttaa omaa rahaansa?

Autosportin mukaan omistaja Haas on luvannut lisätä tallinsa rahoitusta kaudelle 2022. Lisäksi hänen sijoituksensa arvo on noussut, kun formuloiden suosio on kasvanut maailmanlaajuisesti – eikä vähiten sen takia, että värikäs Steiner on hurmannut katsojat Netlix-sarjassa.

Bahrain oli loistava suoritus, mutta viikonloppuna Saudi-Arabiassa Haasia kohtaavat jälleen uudet haasteet. Steiner on kuitenkin luottavainen. Italialais-amerikkalainen tallipomo uskoo, että autoa pystytään kehittämään kauden mittaan, eikä tiimi toista vuoden 2019 virheitä.

– Kahden paskan vuoden jälkeen meillä menee hyvin. Olemme yhä täällä. Olemme tulleet takaisin, Steiner sanoi Autosportille.