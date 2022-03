Netflixin hittisarja suututti F1-tähtiä – nyt kohistaan ”todellisuuden vääristelystä”

Kuskien haluttomuus osallistua sarjaan huolestuttaa F1-pomoja.

Max Verstappen (keskellä) kyllästyi Drive To Surviveen.

Netflixin suosikkisarja Drive To Survive kerää paljon kiitosta F1-sarjan suosion kasvattamisesta ympäri maailman. Sarjaa on tehty neljän tuotantokauden ajan, ja sen aikana F1 on noussut kahvipöytäkeskusteluihin myös Yhdysvalloissa, aiemmin hyvin vaikeassa markkinassa lajille.

Kaikki eivät ole sarjaan kuitenkaan tyytyväisiä. Sarjan tekijöiden taipumus ylidramatisoida tiettyjen kuljettajien välisiä suhteita sekä alleviivata tarinoitaan käsikirjoitetuilla kohtauksilla jättää osalle faneista ja eritoten lajiväestä happaman maun suuhun.

F1:n johtaja Stefano Domenicali kertoikin Italian Motorsportille, että hän aikoo nostaa kissan pöydälle Netflixin kanssa.

– Ei ole pienintäkään epäilystä, etteikö Netflixin projekti olisi suurmenestys. Uuden yleisön löytämiseksi käytettiin tietynlaista sävyä. Siinä keskityttiin dramatisoimaan tapahtumia. Se on mahdollisuus, mutta asia pitää myös ymmärtää. Keskustelimme tästä viime viikonloppuna tallien kanssa, Domenicali sanoi.

– Otamme asian esille myös Netflixin kanssa, koska tarina ei saa karata todellisuudesta. Muuten homma ei toimi. Käymme asiaa läpi yhdessä kuljettajien kanssa. Meidän pitää varmistaa, että näin paljon kiinnostusta herättänyt projekti on yhä vetovoimainen, mutta sillä tavalla, ettei se vääristä lajin imagoa ja tositapahtumia.

Maailmanmestari Max Verstappen on ollut erityisen kriittinen sarjan tavasta luoda jännitteitä kuljettajien välille ilman perusteita. Hän kieltäytyi osallistumasta neljänteen kauteen.

Domenicali painotti, että osapuolten pitää olla itse halukkaita osallistumaan. Muuten yhtälö on vaikea.

– Ei ole rakentavaa, jos kuljettaja kokee tulleensa väärin kuvatuksi, eikä siksi halua osallistua. Meidän pitää keskustella, miten hän voi olla mukana oikealta tuntuvalla tavalla.

Kolmannen tuotantokauden puhuttanein esimerkki oli McLarenia käsitellyt jakso, jossa hyviksi ystäviksi tiedettyjen Lando Norrisin ja Carlos Sainzin kuvattiin olevan erittäin kireissä tunnelmissa.

Sarjan tapa ajoittain irrottaa radiokeskusteluja ja tallikeskusteluja ajasta ja paikasta sopimaan jakson tapahtumiin antaa katsojille erilaisen kuvan tapahtumista kuin miten asiat oikeasti ovat.

Norris sanoi neljännen tuotantokauden julkaisun jälkeen kokevansa, että tietyt asiat esitetään sarjassa väärin.

– Kun on itse se henkilö, jota juttu käsittelee, ehkä ei ole käsittelytavasta samaa mieltä. Se voi saada näyttämään siltä, että on sanonut jotain jossain hetkessä ja paikassa, eikä asia todellakaan pidä paikkaansa, Norris kertoi tuolloin.

Artikkelin otsikko muutettu kello 9.42.