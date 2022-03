Red Bullin pomo Christian Horner ylistää Mercedeksen Toto Wolffia harvinaisesta avautumisesta – ”Kaikki kunnia rohkeudesta”

Christian Horner on vaikuttunut Toto Wolffin puheenvuoroista.

F1-talli Red Bullin tallipäällikkö Christian Horner on vaikuttunut Mercedes-kollegansa Toto Wolffin viime aikaisista puheenvuoroista. Monesti tukkanuottasilla olleista ja sanansäilää toisiaan vasten heilutelleista tallipäälliköistä Horner ylisti Wolffia mediatilaisuudessa, jonka sisällöstä kertoi racingnews365.

– Kaikki kunnia Totolle rohkeudesta puhua mielenterveysasioista. Se on asia, joka on nykyään entistä enemmän parrasvaloissa. Se on asia, joka meidän täytyy huomioida ja jota täytyy hoitaa proaktiivisesti, Horner sanoi viikonloppuna.

Wolff kertoi jokin aika sitten The Timesin haastattelussa, että on käyttänyt vuodesta 2004 lähtien mielenterveytensä hoitamiseen yli 500 tuntia psykiatrin terapiaa.

– Olen onnekas, ettei minulla ole ollut henkilökohtaisia ongelmia, mutta minulla on ystäviä, jotka ovat kamppailleet henkisten ongelmien kanssa. Se on tärkeä aihe, joka ansaitsee huomiota, Horner sanoi.

Toto Wolff tarkkaili Mercedeksen toimintaa Bahrainin F1-kisaviikonloppuna. Sitä ennen itävaltalainen oli avautunut pitkässä haastattelussa mielenterveysongelmista.

Bahrainin GP-viikonloppuna myös Wolff itse puhui aiheesta. Mercedeksen keulakuvan mukaan hän on ollut yksi niistä avoimista henkilöistä F1-maailmassa, jossa henkiset ongelmat on suljettu ulkopuolelle. Wolffin mukaan myös kaiken F1-glamourin, hymyjen, voittojen ja mestaruuksien takana on mentaaliongelmia.

– Joukko ammattilaisurheilijoita on astunut esiin ja näyttänyt, että he eivät ole sen erilaisempia kuin muutkaan. Minä haluan rohkaista ihmisiä työskentelemään mielenterveysasioiden parissa, eikä näkemään niitä stigmana.

– Mielenterveys(ongelma) ei eroa diabeteksesta tai mistään muusta sairaudesta, Wolff sanoi.