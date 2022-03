F1:n jättiläinen epäonnistui ja vei pienempiä mukanaan – ”Ne sukelsivat aivan täysin”

Sekä F1-kauden avauskisan suurimmille onnistujille että epäonnistujille löytyy yhteinen nimittäjä konepellin alta.

F1-kauden avauskisa viime viikonloppuna Bahrainissa tarjosi kiinnostavia käänteitä ja runsaasti uutta tietoa sekä sääntömuutosten vaikutuksista että tallien välisistä voimasuhteista.

Ferrari näyttää olevan matkalla ylös ja Mercedes alas.

Kärkisijasta vääntäneet Charles Leclerc ja Max Verstappen tarjosivat katsojille upeaa vääntöä keskenään.

Bahrainin perusteella näyttää siltä, että aerodynamiikkaan tehdyt muutokset tuovat kaivattua väriä radalle.

– Startti oli erinomainen siinä mielessä, että sääntömuutokset näyttävät toimivan hyvin. Näimme hyvää kilvanajoa. Ohittaminen ei edelleenkään ole itsestäänselvyys, mutta ei sen kuulu ollakaan. Pitää edelleen taistella päästäkseen ohi, Ilta-Sanomien F1-asiantuntija Ossi Oikarinen sanoo.

– Maxin ja Leclercin taistelu oli hienoa, ja muutenkin näimme hyviä taistelupareja, joista kaikkia ei valitettavasti saatu tv-lähetykseen mukaan. Tämä lupaa hyvää kauden jatkoa ajatellen. Näillä autoilla pystytään ajamaan kilpaa, ja jonossa ajelu näyttää olevan taakse jäänyttä elämää.

Charles Leclerc ja Max Verstappen kävivät hienoja taisteluja kilpailun kärkipaikoilla.

Leclerc ajoi tyylikkäästi kisan voittoon ja kun Red Bullin molemmat autot hyytyivät kisan loppuhetkillä, Carlos Sainz varmisti Ferrarille kaksoisvoiton. Mercedekset nousivat Red Bullin tarjoaman lahjan avulla sijoille kolme ja neljä, mutta kokonaisuutena kestomenestyjän viikonloppu oli vaisu.

Ferrarin voimanlähteellä ajavat tallit – Ferrari, Alfa Romeo ja Haas – kohensivat asemiaan eniten suhteessa viime vuoteen ja toisaalta Mercedeksen asiakastallit romahtivat pahiten.

– Ferrari näyttää tehneen suurimman loikan, kaikki kolme Ferrarin voimanlähteellä ajavaa tallia nostivat eniten tasoaan viime kaudesta. Voimanlähteen ja ERS-yksikön kanssa on selvästi tehty hyvää työtä ja sitä kautta saatu hyvä ja kilpailukykyinen paketti, Oikarinen näkee.

Mercedeksellä tilanne on päinvastainen.

– McLaren ja Aston Martin sukelsivat aivan täysin. Mercedes ja sen asiakastallit olivat kaikki huonoja. Kokonaisuutena aikamoinen dyykkaus, vaikka Mercedeksen tehdastallin lopputulos oli lopulta parempi kuin olisi pitänyt olla.

Oikarinen huomauttaa, että uusien sääntöjenkin takia voimasuhteet voivat heilahdella kauden aikana paljonkin. Mercedeksen myllyllä operoivat tallit näyttävät kuitenkin olevan takamatkalla. Tehdastallilla vauhtiero kärkeen on muita pienempi, mutta sekin on tällä hetkellä kaukana totutusta tasostaan.

– En tiedä mikä voimanlähdepuolella on se juttu, että tapahtuu tällaisia ryhmäliikkeitä. Jos vain Ferrari olisi nostanut vauhtia ja asiakastallit olisivat samoissa kuin viime vuonna, tai toisaalta Mercedes olisi menettänyt asemiaan mutta asiakkaat pysyneet samoissa, niin voisi miettiä, että onko auton rungon kanssa ongelmia. Nyt siihen vaikea uskoa, Oikarinen pohtii.

McLarenit ja muut Mercedeksen moottoriasiakkaat olivat vaikeuksissa.

Red Bull näytti olevan nopea läpi viikonlopun, mutta lento ei kestänyt loppuun asti. Max Verstappen ja Sergio Perez ajoivat viime kierroksille asti sijoilla kaksi ja kolme, mutta molempien autot hyytyivät radanvarteen.

– Iso epäonnistuminen. MM-taistossa Red Bull antoi pienen lahjan Ferrarille ja ison Mercedekselle. Mercedes sai huiman määrän pisteitä, joita ei ilman Red Bullin ongelmia ollut tulossa.

Ongelmat olivat ilmeisesti polttoaineen syöttöjärjestelmässä, joka petti jostakin syystä. Tieto on tavallaan lohdullinen, mutta asian korjaamisessa on omat haasteensa.

– Haaste on siinä, että yleensä talvitestissä polttoainetankki ajetaan ihan tyhjäksi, ja kisaviikonloppuina sen tekeminen on aika vaikeaa. Kun ajetaan kisamittaa, eli polttoainepumppu pyörii koko kaksi tuntia lyhyiden testivetojen sijaan, testi on erilainen. Vapaissa harjoituksissakaan ei pääse tätä hommaa kunnolla testaamaan, joten pieni mahdollisuus on, että se ongelma voi uusiutua, Oikarinen avaa.

Sergio Perezin Red Bull hyytyi radanvarteen Bahrainissa.

– Eihän tällaista ole pitkään aikaan nähty, että molemmat jäävät polttoainesyötön takia radanvarteen. Yleensä tällaiset ongelmat saadaan talvitesteissä kuntoon. Tiedän että monellakin tiimillä oli sen kanssa ongelmia talvitesteissä ja vielä kisaviikonloppunakin osia jouduttiin vaihtamaan, mutta ilmeisimmän muut tiimit osasivat tämän ongelman hoitaa. Red Bull ei siinä onnistunut.

Lähtökohta ensi viikonlopun Saudi-Arabian osakilpailuun on mielenkiintoinen. Ensimmäinen näyte voimasuhteista uudistetuilla menopeleillä on saatu, mutta Jeddan katuradalla nähdään, miten autot käyttäytyvät erilaisella rataprofiililla ajettaessa.

– Jeddan katuradalla on paljon nopeita mutkia. Profiili on riittävän erilainen siihen, että tilanne voi vaihtua. Tuleeko voimasuhteissa paljonkin ratakohtaisia eroja? Vaihtelevatko voimasuhteet esimerkiksi käytettävien rengasseosten ja ratojen mukaan? Onko esimerkiksi Mercedeksellä tulossa jo jotain kehitysosia? Sitähän he eivät ikinä kerro etukäteen, Oikarinen kertaa asioita, joita kannattaa seurata.

MM-tilanne GP:n 1/22 jälkeen 1. Charles Leclerc, Ferrari 26p 2. Carlos Sainz, Ferrari 18p 3. Lewis Hamilton, Mercedes 15p 4. George Russell, Mercedes 12p 5. Kevin Magnussen, Haas 10p 6. Valtteri Bottas, Alfa Romeo 8p Valmistajien MM-tilanne 1. Ferrari 44p 2. Mercedes 27p 3. Haas 10p 4. Alfa Romeo 9p 5. Alpine 8p 6. AlphaTauri 4p Seuraava kilpailu Saudi-Arabian GP 25.–27.3.

Lue lisää: Ferrarin tähti Charles Leclerc nöyryytti Max Verstappenia älykkäällä ajamisellaan – F1-sarja julkaisi upean videon

Lue lisää: Ilmaisku ensi viikonlopun F1-radan lähelle Saudi-Arabiassa – kohteena sarjan sponsorin tehdas

Lue lisää: Huomasitko näitä Bahrainin F1-kisasta? Kimi Räikkösen lopettaminen ja kolme muuta identtistä tapahtumaa 12 vuoden takaiseen kisaan verrattuna

Lue lisää: Max Verstappen raivostui Red Bulliin iskeneen ongelman paljastuttua – lähde kertoi uutta tietoa sen syistä