Suomalaiskuski William Alatalo avasi F3-kauden pisteillä – näin hän päätyi uuteen sarjaan: ”Tuhannella eurolla ei paljoa tee”

William Alatalo ajaa tällä kaudella FIA:n F3-sarjassa.

Bahrainissa kilpailtiin viikonloppuna formula ykkösten lisäksi F2- ja F3-luokissa.

F3-sarjassa radalla olivat suomalaiskuskit William Alatalo ja Niko Kari, jotka molemmat kisasivat Jenzer Motorsportin autolla.

Alatalolla on koko kauden sopimus, Kari ajoi kilpailukohtaisella sopimuksella.

Sarjan tulokkaan Alatalon kisaviikonloppua voi luonnehtia vauhdin puolesta hyväksi, sillä aika-ajojen 7. sija lipesi käsistä hyvin pienen ratarajarikkeen takia.

Kun tuo paras kierrosaika hylättiin, Alatalo joutui kisoihin 18. ruudusta. Hän nousi 11:nneksi sprintissä ja 9:nneksi sunnuntain pääkisassa. Yhdeksäs sija toi kaksi pistettä.

Karinkin kisaviikonloppu sujui sikäli nousujohteisesti, että hän oli 1. kisassa 26:s ja toisessa 14:s.

Alatalo kertoi ajatuksiaan kaudesta Urheilulehden F1-kausioppaassa.

Ajoit viime vuonna Euroopan Formula Regional -sarjassa. Nyt kilpailet FIA:n F3-sarjassa. Molemmissa ajetaan F3-luokituksen autoilla, mutta niissä taitaa olla aika paljon eroa?

Auto on ihan erilainen. Kaikki on erilaista: teho, aerodynamiikka, runko, renkaat. Tosi paljon nopeampi auto, jota on aika erilaista myös ajaa. On se siistiä, kun vauhtia ja tehoa tulee lisää. G-voimiakin on enemmän. Ensimmäisten testien alku oli hankala, sillä totuttelussa kestää aina. Jarruttaminen ja kaasun käyttö ovat tosi erilaista. Renkaiden lämmittäminen on myös ihan erilaista, kun renkaat kestävät huomattavasti vähemmän aikaa kuin viimevuotiset. Aika-ajoissa ajetaan 1-2 kierrosta, kun Regionalissa pystyi ajamaan 5–6 kierrosta samalla setillä.

Renkaiden säästäminen on aika merkittävässäkin roolissa. Kauden avausviikonlopun kisat Bahrainissa ovat mitaltaan 20 ja 24 kierrosta. 24 kierrosta on Bahrainin radalla aika paljon, asvaltti siellä on sen verran karheaa ja renkaita kuluttavaa. Takarenkaita pitää kisan aikana säästellä aika paljon, ja luistella ei saa liikaa.

Bahrainin lisäksi Silverstone on minulle uusi rata tämän kauden kalenterissa. Bahrainissa oli onneksi muutama testipäivä viime viikolla.

Olit viime vuonna Regional-sarjassa lopulta 11:s. Syyskausi vaikutti hankalalta, ettekä saaneet Arden-tallin kanssa juuri tuloksia. Miksi näin?

Viimeiset 3-4 viikonloppua olivat vaikeita. Selkeää syytä siihen ei löytynyt. Tiimikaverilla oli sama homma, koko ajan oli hankalaa. Autokaan ei aina ollut täydellinen ajaa. Välillä aliohjasi, välillä yliohjasi.

Paremmin olisi kuitenkin pitänyt suorittaa. Isoja virheitä ei tullut aika-ajoissa, mutta silti ei tuntunut riittävän. Kisoissa vauhti oli vähän parempaa joskaan ei mitenkään ihmeellistä. Vaikea löytää mitään selkeää syytä, miksi ei kulkenut. Vaikka auto olisi ollut vähän parempikin ajaa, en näe, että top 3 -sijat olisivat olleet mahdollisia.

Oma teoriani on, että rengaspaineista se oli ainakin osin kiinni. Uskoakseni emme saaneet renkaista kaikkea irti.

Mitä kauden jälkeen tapahtui?

Kausi loppui marraskuun alussa. Heti seuraavana päivänä lensin Valenciaan, missä F3-testit alkoivat. Sitten menin kotiin ja aloin miettiä, mitä tällä kaudella teen. Sen päätin, etten aja enää Regionalia.

Vaihtoehdot olivat siis nousta steppi ylöspäin F3-sarjaan tai sitten lopettaa formulaura ja siirtyä Le Mans -prototyyppeihin tai GT-autoihin. Koko talven neuvottelimme tiimin kanssa ja katsoimme mihin budjetti riittää. Helmikuussa saimme sopimuksen aikaan, ja mieli oli tosi hyvä sen jälkeen. Sitä ennen tuli koko talvi arvioitua siirron plussia ja miinuksia.

Oliko vaikeaa löytää rahoitusta?

On se vaikeaa. Tuhannella eurolla ei paljoa tee, kun puhutaan sadoistatuhansista. Ei kukaan ole jakelemassa kaduilla rahaa. Minkäs teet, kun olen valinnut tällaisen lajin. Mieluusti rahaa olisi enemmänkin, niin voisi päästä parempaan tiimiin tai ajaa enemmän testiä. Puolella miljoonalla lisää tekisi aika paljon. Aika moni muu kuski ajaa talvella testiä vanhoilla F3-autoilla, kun minä olen käynyt vain Kuortaneella vähän treenaamassa. Vähän eri lähtökohdat kauteen siis, mutta teen parhaani.

Minkälainen talli Jenzer on?

Sarjan mestaruutta ei todennäköisesti tule, mutta lähdemme hakemaan yksittäisiä palkintosijoituksia ja top 10 -sijoja. Toki heilläkin on sarjassa tullut vähän parempaakin menestystä, kun Yuki Tsunoda ajoi tallissa pari vuotta sitten (loppusijoitus 9:s). Selkeä tavoitteeni on olla tiimin paras ja rookie-kuskeista parhaiden joukossa. Sarjassa tähtään 10–12 parhaan joukkoon. Saa nähdä, miten homma lähtee kulkemaan. Voi olla, että menee todella hyvinkin, mutta sarjan kärkisijoista tuskin taistellaan. Toisilla tiimeillä ja kuskeilla on paljon enemmän kokemusta ja tietotaitoa.

Jos pärjään, toivottavasti joku ymmärtää, että ehkä tämä William on ihan hyväkin kuski. Ne ihmiset, jotka seuraavat sarjaa tarkasti, varmasti ymmärtävät, että Jenzerillä top 10 ei ole sama asia kuin Premalla top 10.

Miten arvioit sarjan tasoa, kun katsot nimilistaa kilpakumppaneistasi?

Siellä on tekijöitä. Kovia kuskeja. Sarjan taso on tosi korkea. Huonoja ei paljon ole. Jos top kymppiin haluaa, se ei ihan kättä vääntämällä tule. Leipää ne kaikki muutkin kuitenkin syövät. Jarruttaa myöhemmin ja kaasuttaa aiemmin, niin siinähän sitä ollaan muiden edellä. Uskon, että pärjään aivan hyvin.

Sarja on monin tavoin erilainen kuin Regional, joka oli monesti kisoissa aika jonoajelua. Mitä pidät uusista systeemeistä ja esimerkiksi kisoista, joihin lähdetään osin käännetyllä lähtöjärjestyksellä?

Harjoittelua on nyt paljon vähemmän, ja niissä käytetään vain 1–2 rengassettiä. Nopeita kierroksia ajetaan noin kuusi eli ajoa ei juurikaan tule ennen aika-ajoja. Ehkä jopa tykkään siitä. On varmaan vähän enemmän kuskista kiinni aika-ajoissa, kun harjoitusaikaa on vähemmän. Tavoite on aina olla top 12:ssa, koska 1. kisassa tämä joukko lähtee käänteisessä järjestyksessä. Tykkään siitäkin, että kisat ovat pidempiä kuin viime vuonna. Näillä autoilla on myös helpompaa ohittaa. Pidän siitäkin.

Tykkään kisaamisesta paljon enemmän kuin aika-ajoista, ja uskon systeemin sopivan minulle paremmin. Fiilis on jopa parempi tähän kauteen lähdettäessä kuin viime vuonna. Näissä autoissa on myös drs ja esimerkiksi heti Bahrainissa on 3 drs-aluetta, mikä lisää ohituksia ja sopii minulle todella hyvin.

Mitä muuten kuuluu?

Kiirettä on ollut, mutta ihan hyvin menee. Koulun kanssa on vähän ongelmia. En pääse kirjoituksiin kisojen takia. Autourheilu ajaa elämässä edelle, mutta olisi ihan mukavaa, jos opiskelutkin etenisivät. Se menee nyt vähän penkin alle. Olen Kuortaneella saanut valmistautua kauteen hyvin. Olen fyysisesti ja psyykkisesti hyvässä kunnossa. Matkustamisesta en niin piittaa, joten sinänsä olisi ihan kiva, jos kisat olisivat jossain Botniaringillä Bahrainin sijaan, heh. Ihan kiva paikka Bahrainkin kuitenkin on.